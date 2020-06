Zomrela obľúbená britská speváčka: Mala 103 rokov!

Lynnová počas vojny vystupovala pre spojeneckých vojakov vo viacerých krajinách vrátane Indie a Egypta. V máji, pred 75. výročím víťazstva nad nacizmom, umelkyňa hovorila o statočnosti a obetiach, ktoré charakterizovali jej vojnovú generáciu.

Lynnová, ktorá mala šľachtický titul dame, sa v máji stala najstaršou interpretkou v Británii s albumom v top 40, keď výber jej najväčších hitov opätovne vstúpil do rebríčkov na 30. mieste.

O jednej z jej najznámejších piesní - "We'll Meet Again" - sa zmienila kráľovná Alžbeta II. vo svojom príhovore k národu počas karanténnych opatrení súvisiacich s koronavírusovou pandémiou.

Na archívnej snímke z 2. decembra 1975 britská speváčka Vera Lynnová pózuje s Rádom britského impéria pred Buckinghamským palácom v Londýne. Zdroj: TASR/AP

Dame Vera, ktorá sa narodila v roku 1917 v Londýne, svojimi skladbami ako "The White Cliffs of Dover", "There'll Always Be an England", "I'll Be Seeing You" či "If Only I Had Wings" dodávala odvahu obyvateľom počas bombardovania Británie.

Britský premiér Boris Johnson uviedol, že Lynnovej "šarm a magický hlas nadchýnali a povzbudzovali krajinu počas jedného z jej najtemnejších období".

"Jej hlas bude žiť ďalej a tešiť srdcia budúcich generácií," vyhlásil Johnson v reakcii na úmrtie speváčky.

Charitatívna organizácia The Royal British Legion (RBL) nazvala Lynnovú "nezabudnuteľnou britskou ikonou a symbolom nádeje pre ozbrojené sily v minulosti i súčasnosti".