Krutá smrť otca (†77) Jiřího Pomejeho (†54): Odišiel rok po synovi na rovnakú chorobu... Boli ako dvojčatá, zomrel od žiaľu!

Jiří Pomeje mladší s rakovinou kostí a hrtanu bojoval od roku 2017 a hoci sa zdalo, že sa mu nad ňou podarí zvíťaziť, na jeseň 2018 zákerná choroba udrela v plnej sile. Známy český producent zomrel koncom februára 2019.

Smutná správa z Česka: Jiří Pomeje (†54) prehral boj so zákernou rakovinou!

Po celý ten čas stál po jeho boku otec Jiří Pomeje starší, ktorému zhodou okolností krátko pred synovou smrťou diagnostikovali rovnakú chorobu - rakovinu hrtanu s metastázami do kostí. Zomrel takmer presne rok po tom, čo odišiel Pomeje mladší - v polovici marca tohto roka.

Už je v nebi so svojím synom: Zomrel otec Jiřího Pomejeho (†54)... Zabila ho rovnaká choroba!

Dokonca aj príčina smrti je navlas rovnaká. „Na posledných niekoľko týždňov ho previezli do hospicu v Prachaticiach, kde zomrel. Mal to ťažké. O rakovine hrtanu sa dozvedel ešte pred smrťou syna, s ktorým boli spätí ako jednovaječné dvojčatá, neskôr sa pridali aj metastázy v kostiach, čo bol začiatok konca. Na začiatku roka už vedel, že to bude ťažké, tak prerušil aj živnosť a snažil sa naplno venovať liečbe. Ale nebola už žiadna šanca,“ prezradil pre eXtra.cz rodinný priateľ.

Otec a syn mali mimoriadne blízky vzťah. „Tato Jirku zbožňoval, žil preňho. Jirka bol jeho druhé ja. Ako Jirka odišiel, muselo to byť preňho neskutočne ťažké. Boli na seba neuveriteľne napojení, extrémne na seba naviazaní, nebol deň, kedy by spolu neboli v kontakte. Musel mu ublížiť už len fakt, akým smutným štýlom Jirka umrel,“ povedala vdova Andrea Pomeje.

„Celé to s ním prežíval, keď Jirka odchádzal. Prvú vlnu rakoviny ešte nie, to manžel vyzeral zle, a tak sme sa dohodli, že nebudeme jeho mamu a tata stresovať a videli ho vlastne až potom. Druhýkrát už to všetko zažil na vlastné oči a ako otcovi mu to muselo veľmi ublížiť,“ dodala manželka Jiřího Pomejeho mladšieho, ktorá si myslí, že svokrovi značne priťažil žiaľ, ktorý po strate syna prežíval.