Šokujúci inzerát známeho moderátora: Skončil bez práce, hľadá ju na Facebooku... Nehanbíš sa?!

Ekonomická kríza, ktorá vznikla ako dôsledok pandémie koronavírusu, zasiahla všetkých. Podnikatelia zaznamenávajú nižšie príjmy a zároveň aj zisky, zamestnancom sa škrtajú prémie, či znižujú platy. To je však stále ten lepší prípad - iní prišli o prácu úplne. A výnimkou nie sú ani verejne známe tváre.

Jedným z tých, ktorí prišli o mesačný príjem, je aj obľúbený rádiový spíker a moderátor Ivan Binďo Bindas. Zo stavu, kedy uvádzal niekoľko akcií a eventov mesačne, sa dostal do bodu, kedy si nefakturuje takmer nič. Chod domácnosti sa však musí platiť naďalej.

Rozhodol sa preto pre obdivuhodný krok, na ktorý by sa zrejme dal len máloktorý verejne známy Slovák. Vyšiel s pravdou von a svojich priateľov na sociálnej sieti Facebook informoval, že si hľadá prácu.

„Kamaráti, skúsil som už asi všetko okrem FB, tak skúsim aj ten. Za 20 rokov som vystriedal tri rádiá, mám zdravé ruky, nohy, naučím sa takmer čokoľvek. Rád šoférujem a rozprávam a občas som aj vtipný. Sledujem politické dianie, ale aj dianie okolo seba. Nejaký všeobecný prehľad mám. Aby som bol fér, mám aj dve vysoké školy, ale ani jednu dokončenú (viac som sa venoval rádiu),“ porozprával o sebe Binďo.

Zdroj: Instagram I.B.B.

A potom prešiel k veci: „Môj job je neistý, pretože moderovanie akcií a eventov sa zastavilo (u mňa minimálne do konca augusta) a kvôli obmedzeniam s počtom ľudí do konca roka očakávam druhú vlnku akcií na jeseň, tak sa obzerám po nejakej prácičke. Ak by ste o nejakej vedeli (naučím sa čokoľvek aj vizuálne aj manuálne), tak budem vďačný, ak dáte vedieť do správy,“ poprosil svojich priateľov.

Zaujímavosťou je, že hoci sa Binďo k situácii postavil absolútne zodpovedne a rozmýšľa, ako svoju rodinu zabezpečiť, našli sa aj takí, ktorí ho skritizovali. Vraj či sa nehanbí. „Pre vás, čo mi píšete, že či sa nehanbím s mojím menom takto sa ponižovať na FB. Nie nehanbím, pretože si vážim všetkých ľudí a ich prácu. Som obyčajný človek, ktorý nemá problém s pokorou, rešpektom a úctou, či k ľuďom, alebo práci. Tak ma vychovali a dobre urobili,“ dodal Bindas.

Zdroj: Instagram I.B.B.