Obľúbený moderátor konečne vyvetral snúbenicu: Pozrite na nich!

V utorok večer sa v kine jedného z bratislavských nákupných centier konala premiéra českej komédie LOVEnie v hlavných úlohách s Ester Geislerovou, Jakubom Prachařom a Evelyn Kramerovou. Vychutnať si novinku plnú lásky a zábavy prišli mnohé známe tváre a medzi nimi aj moderátor Ivan Binďo Bindas.

Do kina vzal na rande aj svoju lásku, snúbenicu Majku, ktorú požiadal o ruku 11. januára. Teda presne na ich druhé výročie, čím si uľahčil zapamätanie si ďalšieho dátumu. Dvojica sa spolu na promi akciách veľmi neukazuje, no tentoraz urobili výnimku. Binďovi a budúcej pani Bindasovej to spolu mimoriadne pristalo.

Dvojica prišla do kina vo veselej nálade, vysmiata od ucha k uchu. Zdroj: Jan Zemiar