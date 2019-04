VIEME PRVÍ! Známy moderátor chystá svadbu: Poznáme dátum aj miesto

BRATISLAVA – V januári sa odhodlal k dôležitému životnému kroku a po dvoch rokoch vzťahu pokľakol moderátor rádia Viva Ivan Binďo Bindas (38) pred svoju polovičku Merry. Hovorí sa, že svadba by mala byť do roka a do dňa od zásnub. Sympatický brunet nám prezradil nielen dátum, ale aj miesto, kde vlezie do chomúta.

Ešte v januári sa moderátor Binďo, ktorého ľudia poznajú najmä z éteru a rôznych akcií, pochválil svojím zasnúbením. Na Instagram pridal záber dvoch rúk a labky psíka Belly, ktorá tento krok spečatila a dosvedčila.

Pokľaknutiu pred ženu predchádza uvedomenie, že je tá pravá. Nás zaujímalo, ako vedel, že práve Merry je tá vyvolená. „S Merry sme spolu 2 roky a na to, aby človek zistil, že to je žena jeho života, s ňou musí byť dlhší čas. Väčšina mojich vzťahov bola o žiarlivosti a mňa to nebavilo. Tento je iný. S Merry dôverujeme jeden druhému, neriešime zbytočnosti a vieme sa porozprávať o čomkoľvek, a to je najdôležitejšie,“ prezradil nám moderátor.

Na druhé výročie sa Binďo s Merry zasnúbili a dosvedčila im to aj fenka Bella. Zdroj: Instagram I.B.

Ako sám povedal, akt zásnub nemal vopred premyslený, iba si povedal, že ich druhé výročie je ten správny čas. „Okrem iného ma už prsteň tlačil vo vrecku, tak som sa spontánne rozhodol, že do toho vhupnem,“ smeje sa moderátor, ktorý zároveň dodáva: „Zásnuby prebehli na moste Apollo, keď sme sa vracali z večere. Jednoducho som zastavil, otvoril jej dvere a pokľakol.“

Už roky sa hovorí a traduje z pokolenia na pokolenie, že ak už prebehnú zásnuby, do roka a do dňa by sa mala konať svadba. Ako je to v prípade Binďa a Merry? „Bude to 20. júla a veľká párty bude v historickej Levoči,“ prezradil exkluzívne pre Topky.sk. Nakoľko sú obaja východniari, aj svadba prebehne na východnom Slovensku. Binďo nám dokonca prezradil, že množstvo ich spoločných priateľov a známych z Bratislavy sa už teší na pravú, nefalšovanú, východniarsku svadbu.