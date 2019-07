Známy moderátor sa oženil: Mega veselica trvá už niekoľko dní... Nečakané problémy krátko pred svadbou!

Začiatkom roka sa moderátor Ivan Binďo Bindas pochválil svojim zasnúbením. Na sociálnu sieť Instagram pridal záber labky psíka Belly a dvoch rúk, z ktorých jedna mala na prste žiarivý prsteň. V apríli nám následne rádiový spíker potvrdil, že so snúbenicou už svadbu horlivo pripravujú a prezradil nám aj miesto a termín sobáša.

VIEME PRVÍ! Známy moderátor chystá svadbu: Poznáme dátum aj miesto

No a ten deň práve nastal! Dvojica si svoje áno povedala dnes o 15-tej hodine popoludní v kostole v Spišskom Hrušove. A svadba je to naozaj veľkolepá. Trvá totiž už tri dni a rozhodne nekončí. Ako sa nám podarilo zistiť, dvojica dodržiava všetky zvyky tradičnej východniarskej svadby. Vo štvrtok odštartovali veselicu stavaním „mája“ pre nevestu.

V piatok pokračovali svadobčania rozlúčkou so slobodou... No a v sobotu už prišiel na rad hlavný program. Ženích si pred obradom prišiel odobrať nevestu od rodičov a potom sa už dvojica pobrala do kostola. Po cirkevnom obrade sa novomanželia spolu s približne stovkou hostí presunie do Levoče, kde sa koná hostina.

VIDEO: Mladomanželia po obrade vypúštali pred kostolom holubice.

Ani veľký deň manželov Bindasovcov sa však nezaobišiel bez komplikácií. „Na svadbe mal byť aj koč s koňom. Ten však v piatok dostal kŕč a vyzeralo to tak, že v sobotu na svadbe nebude môcť byť,“ dozvedeli sme sa od nášho zdroja. Statné zviera sa však nakoniec dalo dokopy a všetko dobre dopadlo. Binďovi a jeho krásnej manželke gratulujeme a prajeme všetko dobré na spoločnej ceste životom!

VIDEO: Ivan Binďo Bindas takmer za svojou nevestou na koči nedorazil.

Oficiálne svadobné foto Ivana Binďa Bindasa a jeho manželky Merry. Zdroj: Topky.sk

Viac FOTO zo svadby nájdete v našej GALÉRII