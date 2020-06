Speváčka Tina 2 roky po skončení kariéry prekvapuje: Návrat na hudobnú scénu?!

Koronakríza a karanténa priniesla Slovákom množstvo nových aktivít. A tak sa na jednu vrhol aj Števo Martinovič, ktorý rozbehol vlastnú call show. V utorok 9. júna bola jeho hosťom speváčka Tina, ktorá však pred dvomi rokmi s hudobnou kariérou sekla a minulý rok sa dokonca vrhla na otvorenie Montessori školy.

Ako každého, tak aj rodáčky z Prešova sa pýtal na to, ako aktuálna situácia zmenila život jej rodiny. Svojich hostí sa tiež vždy pýtal, čo by robili, keby kvôli koronakríze už viac nemohli vykonávať svoje povolanie. No keďže Slovenka s exotickými koreňmi už toho vyskúšala habadej, svoju otázku preformuloval. „Čo by sa muselo stať, aby si začala opäť spievať?” opýtal sa Tiny a odpoveď, ktorú dostal, rozhodne nečakal.

Tina bola hosťom Števa Martinoviča v jeho call show Home sweet home. Zdroj: YouTube

„Už sa stalo! Konečne mi prišla gitara od Joža Engerera, takže máme pripravený singel a v najbližších týždňoch by som chcela ísť do štúdia to nahrať a vypustiť to von, lebo je to veľmi pekná pesnička. Takže už sa stalo. Jožo poslal gitaru,” prekvapila Tina. Na to Martinovič reagoval, že keby bol vedel, že jej chýba len tá gitara, tak by to urýchlil. „Každopádne ja sa veľmi teším,” neskrýval radosť herec.

Tina prezradila, že na to, aby začala opäť spievať, jej chýbala len gitara. A tú už konečne má. Zdroj: Instagram T.K.

„A vieš čo? Už asi aj ja. Ja som potrebovala nazbierať a nasať – iný druh života by som to nazvala, aby som zistila ani nie, že kto som, ale kto vlastne vôbec nie som, s čím sa neidentifikujem. Ono to ani nie je o tom, učiť sa nové veci, ale tie staré sa odúčať. Takže trvalo to nejaký čas a našla som sa v tom vzdelávaní detí, ale teraz už to ide samé bezo mňa a môžem to nechať plynúť, lebo sú tam zodpovedné učiteľky a si hovorím, že tak si aspoň singel vydám,” prezradila Tina, čo predchádzalo tomu, aby sa vrátila k hudbe. V najbližšom čase sa tak môžu jej fanúšikovia tešiť na novú pieseň a kto vie? Možno sa opäť vráti na hudobnú scénu.

V najbližších týždňoch sa môžu fanúšikovia tešiť na nový singel od Tiny. Zdroj: Instagram T.K.