Slovenská moderátorka priznala otrasnú skúsenosť: Mala som 11 a chceli ma znásilniť!

BRATISLAVA - Nie je snáď nikto, kto by v posledných dňoch nezachytil ošiaľ okolo Maroša Kramára (61). Herec počas prestávky v Inkognite pošteklil zadok maskérky, no a keďže televízia tento moment odvysielala spolu so záverečnými titulkami, celá kauza nabrala obludné rozmery. Táto situácia vyvolala diskusie okolo sexuálneho obťažovania žien, o ktorom sa dnes hovorí viac ako kedykoľvek predtým.

Na túto tému sa okrem bežnej verejnosti začali rozprávať aj známe tváre zo slovenského šoubiznisu. Hercovo správanie pobúrilo Zuzanu Kovačič Hanzelovú, Celeste Buckingham či Veroniku Ostrihoňovú. Moderátorka Katarína Balážiová známa ako Becca však zašla ešte ďalej. Priznala, že ona sama v minulosti sexuálne obťažovanie zažila, v tom čase bola dokonca iba šiestačka na základnej škole.

S rodičmi žila v dedinke neďaleko Nitry, kde sa nachádzala aj jej škola. Tam chodila každé ráno prímestským autobusovým spojomnapísala Becca na svojom Instagrame.

Podľa jej slov sa nedalo povedať, že by vyzerala akokoľvek provokatívne. Bola vraj vystrihaná "na hríbik" , vychudnutá, nevyvinutá, nenosila mejkap ani žiadne odvážne oblečenie. Skrátka bežná školáčka. Dotyčný študent jej ale aj tak nedal pokoj a situácia sa stále zhoršovala. „Raz ku mne prišiel, schmatol ma a silou pritlačil k tyči. Ja som sa mu vytrhla a začala kričať, nech ma nechá na pokoji," šokovala svojou skúsenosťou moderátorka.

„Začal vykrikovať, že si ma počká aj s partiou po škole a že ma znásilní a že budem pri tom plakať. Že som ku**a a že čo si myslím o sebe, keď on mi nie je dosť dobrý. Bála som sa chodiť do školy aj zo školy, snažila som sa chodiť pešo, ale bolo to ďaleko a potom som nestíhala školu," vysvettlila Becca a dodala, že s dotyčným skúšala vybabrať aj tak, že vystúpila o zástavku skôr, no agresor si ju aj s celou partiou aj tak počkal.

Zarážajúce je, že napriek tomu, že tieto situácie mali niekoľko svedkov, nikto sa na obranu len 11-ročného dievčatka nepostavil. „Nikto ho neokríkol. Žiadna žena či niekto dospelý. Bol mi tak nechutný, že som nenávisťou k nemu plakala. Mala som 11-12 rokov a stretávala som sa s tým, že ma 20-ročnnýž týpek denne okrikoval a vyhrážal sa mi, že si ma počká a znásilní. Či je to stále blbosť riešiť sexuálne obťažovanie žien riešiť to ako vážny problém?" pýta sa Becca, ktorá zažila niečo, čo je otrasná predstava nielen pre každú ženu či dieťa, ale trebárs aj ich rodičov a rovnako by malo ísť o výstrahu celej širokej verejnosti.