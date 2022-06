MEGA premena gaučane Koščovej: KILÁ NAVYŠE sú fuč… Pozrite, aká je ŠTÍHLA!

Katka Koščová sa do povedomia verejnosti dostala vďaka prvej sérii speváckej šou SuperStar. Odtiaľ si okrem výhry odniesla aj prezývku Gaučaňa. Hudbe sa venuje dodnes, no keďže tej menej komerčnej, aj v médiách ju vídať a počuť pomenej.

So svojimi fanúšikmi je však v pravidelnom kontakte prostredníctvom sociálnych sietí. A práve tam sa najnovšie pochválila fotkou, ktorá doslova vyrazila dych. Tmavovláska bola totiž v posledných rokoch ženou oblejších tvarov. No to je teraz minulosťou.

S kilami navyše sa rozhodla zatočiť a to sa jej evidentne podarilo. Z dvojnásobnej maminy je dnes štíhla kočka. A všimli si to aj jej priaznivci. „Katka, vyzeráš skvele. Ako si to dokázala?“ pýtal sa jeden z nich a my súhlasíme. Katka, vyzeráš úžasne!