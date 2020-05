Zábery z väzenia Dušana Cinkotu: TAKTO to vyzerá v base!

BRATISLAVA - Dušan Cinkota (49) prežil v živote náročné obdobie. Po tom, čo sa s ním spájal pervitín, skončil na 6 rokov za mrežami. Z basy sa dostal v júli 2018 a vrátil sa k milovanej manželke, s ktorou má synčeka Olega. Teraz sa objavili zábery, ako to vyzerá za mrežami, kde si herec odpykával svoj trest.

V prípade Dušana Cinkotu sa ľudia delia na dva tábory. Kým jedna skupinka sa teší, že sa dostal z basy a opäť sa objavuje v dabingu či televízii, iní by ho najradšej už nikdy na obrazovkách nevideli.

Napriek minulosti spojenej s drogami je z neho dnes milujúci manžel a otec. A hoci by si mohol niekto myslieť, že basa z človeka urobí grázla a mal by nosiť akúsi nálepku „Pozor na neho, on bol za mrežami“, Dušan je pravým opakom a dokonca si ho pochvaľuje aj personál väznice.

Dušan Cinkota si v minulosti odpykal šesťročný trest vo väzení. Zdroj: Jan Zemiar

Teraz sa na svetlo sveta dostal dokument Divadlo za mrežami, za ktorým stojí Jozef Banyák. Film mapuje to, ako art-terapia môže väzňom pomáhať. Aj samotný herec si tým prešiel a v snímke rozpráva o tom, čo prežíval a ako trávil čas s väzňami. Ľudia tak majú možnosť vidieť, ako to vyzerá vo väznici, kde si trest odpykával Cinkota. Ako sám hovorí, snažil sa spoluväzňom vysvetliť, prečo je dobré čítať knihy, dokonca s nimi spieval.

„Super nápad bola gitara. Poslali mi kamaráti Bystričania gitaru, dalo sa to, samozrejme, vybaviť. Založili sme hudobný krúžok, v rámci ktorého sa dala tá gitara prijať do ústavu. A keď sa dalo, tak som hral, keď sa dalo, niekoho som učil. Naučil som pár ľudí hrať na gitare, ktorí dodnes hrajú. To je úžasné,“ hovorí Dušan o minulosti spoza mreží.

Vo väzení pomáhal spoluväzňom hrou na gitare. Zdroj: Youtube Jozef Banyák

Podľa personálu basy bol rodák z Banskej Bystrice pre spoluväzňov prínosom a autoritou. „Dušan Cinkota, ktorého som mal v kolektíve, bol osobnostne zrelým človekom už vtedy, keď vykonával výkon trestu u nás, že sa dalo v istých otázkach na neho spoľahnúť a vyslovene, keď sme získali Dušana na nejakú prácu, činnosť, tak sme získali celý manšaft, čo sme mali na starosti. Lebo on bol veľmi rešpektovaný nielen tým, že bol známy z televízie, ale aj tým ako vystupoval, ako sa prejavoval,“ prezradil o hercovi Stanislav Babala, pedagóg oddelenia výkonu väzby a výkonu trestu.