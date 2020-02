Dušan Cinkota otvorene o drogovej minulosti: Pre toto sa rozhodol prehovoriť!

BRATISLAVA - V decembri 2012 sa Dušanovi Cinkotovi zmenil život od samotných základov. Kvôli drogovej činnosti si mal vo väzení posedieť 8 rokov, no po tom, čo si odsedel dve tretiny trestu, ho v júli 2018 podmienečne prepustili. Zaradiť sa späť do spoločnosti pre herca nebolo ľahké. On sa ale netvári, akoby sa nič nestalo a o svojej minulosti hovorí pravdivo a s obrovskou pokorou.

Aj to je dôvodom, prečo sa Dušan rozhodol prijať pozvanie Kristíny Kövešovej do jej šou Profil zločinu, kde sa tentokrát bude rozprávať o živote za mrežami. Herec sa postaví pred desiatky ľudí a otvorene prehovorí o všetkom, čo musel počas pobytu vo väzení prežívať. My sme ho oslovili s otázkou, či pre neho nie je ťažké spomínať na to, čo musel prežiť, navyše pre množstvom ľudí a kamerami.

hovorí Dušan, ktorý sa sám koncom októbra 2018 stal otcom, manželka Zuzka mu na svet priviedla synčeka Olega.

Dušan Cinkota je pyšným tatinom rozkošného Olega. Zdroj: Instagram D.C.

Zo svojich chýb sa Dušan Cinkota poučil, teraz chce pomôcť nájsť správnu cestu aj ostatným. Zdroj: Dabingové štúdio Daniela

Dôvodom, prečo otvorene rozpráva o svojich skúsenostiach, je aj skutočnosť, že sa mu nepáči celý systém. „Máme v ňom čo naprávať, hlavne keď nám karieristickí policajti narýchlo podovážali všelijaké zákony a pravidlá, ktoré v mnohom ani nevedia, čo znamenajú. A tak nevedia riešiť ani dôsledky svojich činov. Tlačíme pred sebou už peknú kopu nevytriedeného odpadu a čakáme, kto ho vytriedi. Lebo niekto musí,” myslí si herec, ktorý viac o svojich skúsenostiach prezradí už dnes večer.

