Rýchla svadba slovenského herca a potom... Žena od neho ušla po dvoch mesiacoch!

Dušan Cinkota (Zdroj: Topky.sk)

BRATISLAVA - Osudovou ženou Dušana Cinkotu je nepochybne jeho manželka Zuzana, ktorá mu v septembri 2018 porodila synčeka Olega. Mnohí však nevedia, že pre dnešného oslávenca je to už druhé manželstvo. Ako 20-ročný sa totiž oženil s kolegyňou Vandou Turekovou.

Dušan Cinkota sa narodil 13. októbra 1970 v Banskej Bystrici. Vyštudoval herectvo na VŠMU a už počas štúdia bol aktívny v Radošinskom naivnom divadle a neskôr aj v SND a na Novej scéne. Vďaka jeho hlasu si ho mnohí spájajú s dabingom. Prepožičal ho napríklad Tomovi Hanksovi a nesmieme zabudnúť ani na postavu Chandlera v seriáli Priatelia.

Cinkota účinkoval vo viacerých televíznych filmoch a seriáloch. Spomenúť možno markizácke počiny Ordinácia v ružovej záhrade, Zita na krku či Druhý dych, ale aj seriály TV JOJ Odsúdené, Profesionáli, Slovania, Delukse, či Ultimátum. Z posledných filmov zarezonoval vo Vojne policajtov a vo filme Miki.

Dušan Cinkota v seriáli Zita na krku. (Zdroj: TV MARKÍZA)

V súvislosti s Dušanom Cinkotom býva spomínaná i jeho drogová minulosť. Podľa vlastných slov ho k nim dohnala zvedavosť. V roku 2001 bol zatknutý za prechovávanie pervitínu. Odsúdený bol na dva roky, nakoniec ho po 13 mesiacoch prepustili. V máji 2007 bol ale znovu zatknutý. Kvôli nečinnosti vyšetrovateľa bol napokon stíhaný na slobode. Koncom roka 2012 si ale Cinky vypočul krutú správu. Súd ho poslal za mreže na osem rokov. V lete - konkrétne 11. júla 2018 sa však mohol konečne slobodne nadýchnuť.

Dušan Cinkota skončil kvôli drogám za mrežami. (Zdroj: TASR)

Cinkotovou najväčšou radosťou je synček Oleg a manželka Zuzka. Pred ňou tvoril pár napríklad s herečkou Soňou Norisovou. Žiaľ, ich cesty sa skrížili v čase, keď mal problém s drogami. Do kolegyne sa Cinky zamiloval aj kedysi dávno, keď mal len 20 rokov. Jeho láskou bola Vanda Tureková. „Málo sme spolu chodili, rýchlo sa vzali a rýchlo rozišli. Bola som mladá a nezrelá. Keď som si uvedomila, že som zviazaná, vydatá a že by to malo byť navždy, zľakla som sa a ušla,” uviedla v minulosti v rozhovore pre Šarm herečka. Dvojicu súd rozviedol po troch rokoch od svadby.

Tureková, ktorá má troch synov, aktuálne tvorí pár so spisovateľom Jozefom Heribanom.

Dušan Cinkota s manželkou Zuzkou.

Dušan Cinkota so synčekom Olegom. (Zdroj: Instagram D.C.)

Vanda Tureková, ktorá tvorí pár s Jozefom Heribanom, bola Cinkotovou prvou manželkou. (Zdroj: Facebook J.H.)