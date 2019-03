Lukratívny kšeft pre Cinkotu v JOJ-ke: Hlavná postava v novom seriáli!

BRATISLAVA - Už takmer trištvrte roka si Dušan Cinkota (48) užíva slobodu a pol roka sa teší zo svojho synčeka Olega. Po návrate z väzenia sa snažil dostal späť do pracovného kolotoča, a to sa mu aj značne darí. Objavil sa v jojkárskom Inkognite, dostal úlohu v dabingu, v Banskej Bystrici vlastnú hudobnú reláciu. Tentoraz mieri ešte vyššie!

Po tom, čo strávil šesť rokov za väzenskými múrmi, sa pred ôsmimi mesiacmi konečne dostal na slobodu. Hoci sa tešil z narodenia synčeka, zasiahla ho smrť otca. Napriek tejto smutnej udalosti sa Dušanovi celkom darí vrátiť sa do zabehnutých pracovných koľají.

Dušan Cinkota dostal šancu v dabingu. Zdroj: Dabingové štúdio Daniela

Krátko po prepustení z basy sa objavil v relácii Inkognito. Neskôr dostal úlohu v dabingu a miesto sa našlo aj v Banskej Bystrici, kde sa stal moderátorom hudobnej relácie. Nedávno sa tiež ukázal na premiére rozprávky Čarovný park, kde prepožičal svoj hlas opici.

Zdá sa, že Cinkymu sa skutočne darí a nielen svojím hlasom bude tešiť divákov televízie JOJ. Práve od nich mal totiž herec dostať lukratívnu ponuku v pripravovanom seriáli, ktorý má pod palcom Peter Bebjak s Wandou Adamik Hrycovou. Malo by ísť o historický seriál Slovania s prvkami fantasy.

Nedávno sa Dušan Cinkota ukázal na premiére rozprávky Čarovný park. Zdroj: CinemArt SK

„Dej sa odohráva na prelome 6. a 7. storočia. Toto historické obdobie sme vybrali preto, lebo veľmi dobre ukazuje veľa tém z tohto obdobia. Medzi ne patrí strach z neznámeho, túžba po sebapoznaní, túžba po blízkych vzťahoch a láske. V našom príbehu hovoríme o Slovanoch, národe, ľuďoch, ktorým je veľmi blízka príroda. Dôležitou témou seriálu je boj medzi dvoma slovanskými osadami,“ prezradili autori v prezentačnom videu na súťaži kinematografických projektov v Kyjeve.

Údajne by sa mal seriál začať nakrúcať niekedy v novembri a dokopy by mal mať šestnásť častí, točiť sa má na Ukrajine. Práve Dušan Cinkota by si mal v seriáli inšpirovanom Hrami o tróny zahrať hlavnú postavu.

Dušan Cinkota by mal dostať hlavnú postavu v historickom seriáli. Zdroj: TV MARKÍZA