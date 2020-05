TOTO tu ešte nebolo! Habera sa pustil do superstaristu ako nikdy... Chcelo sa mi grcať!

Slová „čo na srdci, to na jazyku,“ by mohli byť životným mottom najobávanejšieho porotcu hudobnej šou. Servítku pred ústa si nebude dávať ani počas posledného kola SuperVýberu. Do varu ho dostal Timotej, ktorý to mal poriadne nahnuté už v predchádzajúcich kolách. Tentokrát mu však Paľo naložil tak, že mladý spevák by sa zrejme najradšej zahrabal pod čiernu zem.

Rozrušili ho najmä jeho „tanečné pohyby,“ kedy na pódiu cúval s vystrčeným zadkom. „Na mňa to pôsobilo, že to nie je pesnička, ale psychiatria. Prešpekulované veci teda fakt moc nemusím. Kadejaké tie zadky vytrčené a ja neviem čo, na mňa to fakt nezaberá,“ povedal Timotejovi po jeho vystúpení a v tvári mal úplne znechutený pohľad.

Timotejovi sa vypomstilo vystrkovanie zadku. Zdroj: TV MARKÍZA

Pavol Habera sa takto znechutene tváril takmer počas celého vystúpenia. Zdroj: TV MARKÍZA

„Buď je to prirodzené a funguje to alebo to nefunguje. A v tomto prípade... Chtělo se mi blít, velebnosti,“ naložil Májskemu, po čom sa jeho zadku začal venovať aj zvyšok poroty. Kým Leoš bol s jeho pohybmi celkom v pohode, problém mal s jeho celkovým prejavom, ktorý sa mu podobal na vystúpenie hviezdy, ktorá po dospievaní skončí v liečebni. No a či bude spevákovi jeho pozadie osudné, sa dozviete už zajtra večer!