Absolútna katastrofa v Superstar: Sexi favoritka úplne zlyhala... Neprešla by si ani cez kasting!

BRATISLAVA - Doteraz patrila k najväčším favoritom súťaže, po najbližšom vystúpení však bude potrebovať zázrak. Reč je o Karin Křížovej, finalistke českej Miss, ktorá bez najmenšieho problému prechádzala cez všetky kolá Superstar. To, že nie je každý deň nedeľa, sa však potvrdí už... najbližšiu nedeľu. Sexi blondínka si zarobila na "prúser" ako nikdy predtým!

Až na maličké chybičky krásy Karin doteraz všetkými fázami preplávala akoby nič. Okrem talentu má finalistka českej Miss ešte jednu obrovskú výhodu navyše - vyzerá vynikajúco a často hneď z príchodu všetkých očarí poriadnou dávkou sexepílu. Inak to nebude ani počas najbližšieho kola.

Mladá speváčka sa pred porotu postaví v ultra sexi šatách s neskutočne hlbokým výstrihom a vysokými rozparkami. Prvotný wau efekt však podľa našich informácií pokazí hneď po tom, čo otvorí ústa. Pieseň Million Reasons jej totiž absolútne nesadne a jej výkon bude horší než kedykoľvek predtým.

Karin bude opäť vyzerať poriadne sexi. Zdroj: TV MARKÍZA

Výkon mladej krásky ale zďaleka nebude taký dokonalý ako jej vizáž Zdroj: TV MARKÍZA

To, že jej spev nebude naozaj hodný Superstar, potvrdia aj slová Paľa Haberu, ktorý kráske otvorene povie, že išlo o jej najhoršie vstúpenie vôbec. Ešte drsnejšie hodnotenie si ale vypočuje od Leoša Mareša. „Myslím si, že s týmto výkonom by si nepostúpila ani na prvom kastingu,” uzavrie nečakane drsne. To, aký verdikt si Karin vypočuje a či sa aj napriek zlyhaniu dostane ďalej, sa dozviete už túto nedeľu na Markíze!