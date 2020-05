Obrovský šok v Superstar: FOTO Wau, zo škaredého káčatka so strojčekom je brutálna sexica!

BRATISLAVA - V šou Superstar si už niekoľko účastníkov prešlo veľkými zmenami, doteraz však nebola žiadna taká výrazná ako to, čo sa maskérom podarilo urobiť s Barborou Piešovou. Krehká blondínka prišla na kasting vo veľkej mikine s ešte väčším hlasom, no teraz... Wau!

Barbora je žiarivým príkladom toho, že ak má človek dar od Boha, veľa už toho nepotrebuje. Doteraz bola "len" akousi šedou myškou, zaujala však obrovským talentom. S ďalšími kolami sa však súťažiaci dostávajú do rúk odborníkov, ktorí sa starajú o ich stajling, vlasy aj mejkap – mladá speváčka tak postupne vyzerala vždy o čosi výraznejšie.

Barbora spočiatku pôsobila ako sivá myška Zdroj: TV MARKÍZA

To, ako vystúpi v nasledujúcom kole, keď o osude nádejných spevákov porota rozhoduje naposledy, tu však ešte nebolo. Barboru obliekli do strieborných šiat, navlnili jej vlasy a spolu s výraznejším mejkapom z nej táto kombinácia urobila hotovú divu, ktorá by takto pokojne mohla vystúpiť pred desiatkami tisícmi divákov. Naposledy jej síce vystúpenie veľmi nevyšlo, podľa našich zdrojov však tentokrát zaspieva bravúrne a... Čo poviete, nie je táto krásna a talentovaná speváčka naozaj hodná titulu Superstar?

Z Barbory urobili štylisti brutálnu hviezdu pódií Zdroj: TV MARKÍZA