Paľo Habera kvôli Superstar opúšťa Floridu: Návrat lietadlom... To je luxus!

Po vyraďovacích kolách sa diváci konečne dočkajú a desiatka najlepších spevákov už túto nedeľu zabojuje o titul československej Superstar. Keďže je v ovzduší stále hrozba koronavírusu, aj priame prenosy podliehajú prísnym opatreniam. Hoci za iných okolností by boli v hale prítomní diváci, teraz sa budú musieť súťažiaci zaobísť bez nich. Každý člen štábu, súťažiaci i porotcovia museli absolvovať testovanie na Covid-19. Kat Paľo Habera tak urobil v USA a dnes už sedí v lietadle na ceste domov.

Keďže najprísnejší porotca si veselo nažíval na Floride, jeho testovanie na koronavírus prebehlo tam, zatiaľ čo jeho kolegov testovali v Prahe. Výsledky testov boli zaiste potešujúce, a tak mohol nasadnúť do súkromného lietadla a vydať sa na cestu domov. Záberom z paluby sa pochválil na Instagrame a pripísal veľavravný odkaz. „I´m comming home (idem domov, pozn. red.)“, píše sa pri fotke. Takýto luxus – pohodičku, pokoj a kopec priestoru by mu mohol závidieť nejeden smrteľník. No keďže Paľo Habera je sám superstar, rozhodne si to môže dovoliť!