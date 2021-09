Prekvapivá smrť z filmového prostredia: Známeho herca našli mŕtveho! Predávkoval sa drogami?

Zosnulý herec Michael K. Williams

Zdroj: SITA/AP Photo/Chris Pizzello

NEW YORK - Amerického herca Michaela K. Williamsa známeho zo seriálu The Wire - Špina Baltimoru z produkcie HBO našli v pondelok mŕtveho v jeho byte v New Yorku. V noci z pondelka na utorok to oznámila miestna polícia, informovala agentúra AFP.