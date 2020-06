Napätie po smrti českého herca: Rozhádaní príbuzní... Pohreb po mesiaci bez súhlasu rodiny!

Ubehol už takmer mesiac od smrti Čestmíra Řandu, ktorý zomrel po infarkte. No zádušná omša sa bude konať až dnes o 15.30. „Chcela som, aby sa s ním tí, čo ho mali radi, mohli dôstojne rozlúčiť. Mnohí jeho príbuzní z Plzně o to stáli, aj priatelia v Prahe, preto sme to usporiadali. Farárovi som nahlásila 20 účastníkov, ale pretože sa to rozkríklo, čakám podstatne väčšiu účasť,” povedala pre eXtra.cz hercova posledná partnerka Michaela Kryčfalušij.

Napriek jej slovám ale s poslednou rozlúčkou nesúhlasila celá Řandova rodina. Časť z nej nechcela usporiadať vôbec žiadny obrad. „Pôjde o klasickú zádušnú omšu. Urna s popolom Čestmíra na mieste nebude, rodina ju odmietla vydať. Pozostalí, prvá manželka a najstarší syn, si to nepriali,” prezradil zosnulého kamarát Jan Bauer.