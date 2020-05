Dcéra Patrasovej a Slováčka po operácii prehovorila o rakovine: TOTO snáď nemyslí vážne!

PRAHA - Anna Slováčková (24) musela kvôli rakovine prsníka podstúpiť sériu chemoterapií, prišla o vlasy a za sebou už má aj operáciu. Človek by si povedal, že mladá bojovníčka dá svojmu telu na chvíľu pokoj, no opak je pravdou. Aktuálne o ochorení otvorene prehovorila a z jej slov o najbližších plánoch sa zrejme nejednému človeku zastaví rozum...

Namiesto toho, aby odpočívala, rieši návrat do práce. A to aj napriek tomu, že má po boji s chorobou oslabenú imunitu a vonku stále úraduje koronavírus. „Niekoľko rokov som šetrila, aby som vždy mala rezervu. Teraz dúfam, že mi to vydrží, než sa divadlá sprevádzkujú. Ako väčšina ľudí som sa uskromnila a čakám, až sa budem môcť vrátiť do práce,” vyjadrila sa Anička pre český Blesk.cz k otázke, ako zvláda život bez príjmov, a rovno tým avizovala, že sa plánuje vrátiť do pracovného kolotoča.

Keď sa umelkyne spýtali, či si nemyslí, že kvôli imunite je na návrat do práce akosi priskoro, hneď oponovala.šokovala blondínka, pre ktorú nie je dostatočným argumentom ani koronavírus a to, že chorým pacientom sa práve neodporúča chodiť medzi ľudí.

Anna Slováčková sa chce čím skôr vrátiť do práce. Zdroj: Instagram A.S.

„Tak to sa neodporúčalo ani počas chrípkovej epidémie. Budem na seba opatrná, dávať do seba céčko, nosiť rúško a to je asi všetko, čo pre to môžem urobiť. Nenechám sa zastrašiť nejakou chorobou natoľko, aby som nemohla chodiť do práce, keď už budem mať tú možnosť. Robím všetko pre to, aby som bola v poriadku, zdravá. Pozor na seba dávam, ale do práce chodiť predsa musím,” dodala blondínka, na ktorú zrejme jej lekári veľmi pyšní nebudú...