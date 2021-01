Ťažko chorá dcéra Patrasovej a Slováčka: Priznala drámu z Vianoc… Vyhorel nám dom!

PRAHA - Tento rok na Vianoce sa príliš cestovať nedalo, no herečka a speváčka Anička Slováčková (25) bola tentokrát doma rada. Minulý rok totiž o svoj byt takmer prišla. Bola práve na ceste z Viedne, keď v jej dome vypukol požiar!

Dramatické chvíle herečka odtajila až po roku. Anička býva v podkrovnom byte v činžiaku v Prahe 2. Ten jej za 7 miliónov kúpil jej otec, hudobník Felix Slováček. Lenže minulý rok cez sviatky o svoje bývanie mladá Češka takmer prišla. Dom sa totiž ocitol v plameňoch a jeho obyvatelia museli volať hasičov.

„Minulý rok nám vyhorel barák,“ priznala Slováčková, ktorá býva len 100 metrov od svojej mamy Dády Patrasovej. Podľa jej vlastných slov bola práve na ceste z Viedne, keď jej zavolala kamarátka, že sa jej činžiak ocitol v plameňoch.

„Práve sme sa vracali z Viedne, keď mi zavolala kamarátka, ktorá mi strážila kocúrika a revala na mňa do telefónu, že horí!“ opisovala desivé chvíle mladá herečka. V tej chvíli sa nachádzala práve v aute na diaľnici D1 a do Prahy jej zostávali ešte 2 hodiny cesty.

Celú cestu tak nemala v hlave nič iné, len či sa bude mať kam vrátiť. Keď dorazila do hlavného mesta, už bolo po všetkom. „Kamarátku zachraňovali hasiči,“ priznala Slováčková, ktorá príčinu požiaru neprezradila, možno ju ani ona sama nepozná.

No vzhľadom na tento nepríjemný zážitok si zrejme o to viac užívala tohtoročné Vianoce doma. Navyše má umelkyňa za sebou náročnú liečbu rakoviny, takže potrebovala vypnúť a odpočívať. „Pozerala som na rozprávky a jedla kopu sladkostí. Bola som doma s mačkami a potom so svojou rodinou,“ opísala Anička.