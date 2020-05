V Superstar ide do tuhého: Najprv zdeptal súťažiacu, potom im pokazil vystúpenie a... Za TOTO fakt postúpil?

BRATISLAVA – Už v predchádzajúcom kole mali diváci v zuboch postup Timoteja Májskeho (23), ktorého rozhodil text a vzdal to. Tentoraz si zlizne kritiku aj za svoje správanie. Na vystúpenie do dueta dostal mladučkú Hanku (15) a to mu zrejme nebolo celkom po vôli. Správanie svojského speváka úplne zdeptalo nádejnú umelkyňu a potom im ešte aj pokazil vystúpenie. Napriek tomu postúpil ďalej...

Timotej Májsky zaujal hneď na kastingu svojím zjavom aj tým, že prišiel v sprievode účastníčky minulej série Elišky Ruskovej. Jeho hlas bol iný, zaujímavý, a tak postúpil ďalej. V ďalších kolách to s ním však šlo akosi dolu vodou. V kole, kde spievali po štvoriciach, mu vystúpenie nevyšlo, vypadol mu text a bol najslabším článkom. Pätica porotcov ho však poslala ďalej, i keď mnohí odspievali omnoho lepšie.

A rovnaký prípad sa odohral aj túto nedeľu počas duet. Timotej vyfasoval ako parťáčku pätnásťročnú Hanu, no zrejme tým nebol práve nadšený. Mladá brunetka sa totiž v noci pred vystúpením zložila, zavrela sa do kúpeľne a plakala. „Proste sa mi s ním ťažko spieva. Ja sa to učím do rána a on potom povie – aj tak to spievaš na hovno. Nemá v sebe žiadnu úctu, nič. Neviem, prečo to robí! Vieš, ako ma to serie?“ vzlykala Hanka, ktorú poriadne zamrzeli slová, čo na jej adresu údajne povedal Timotej.

Hanka bola zo správania Timoteja úplne zdeptaná. Zdroj: foto: tv markíza

Ten si však nebol vedomý toho, že by niečo urobil. „Je niečo medzi nami? Ja nechápem vôbec. Neviem, aký je problém. Hlavne, my si to musíme do zajtra nacvičiť,“ objavil sa vo dverách Timo. Hanka sa nedala a odpovedala mu, že ona cvičí poctivo a ani kvôli tomu nespala. Mladý spevák sa napokon otočil a odišiel, no hlasu za kamerou to nedalo a chcel vedieť, čo jej povedal, že ju to tak rozladilo. „Či nemohol dostať niekoho krajšieho, lepšieho. Teraz to bude musieť predstierať a hrať sa na to,“ vysvetlila.

Timotej sa však obraňoval, že to bolo myslené úplne inak. „To bol ten problém. Povedal som, že je mladunká a keby mi tam dali staršiu babu, že by tam mohlo prebehnúť aj nejaké napätie, lenže ona je taká mladučká na mňa,“ obhajoval sa. „A ono sa to potom zvrátilo takto, že som povedal, že je horšia speváčka, že som mohol dostať niekoho lepšieho,“ dodal, no Hanka má na neho názor, že je falošný.

Timotej však mal úsmev na tvári a pocit, že sa nič nedeje. Zdroj: foto: tv markíza

Pred porotu napokon predstúpili a spievali, no vystúpenie pokazili. Z väčšej časti práve kvôli Timovi, ktorý svojimi neuváženými slovami spôsobil medzi sebou a Hankou konflikt. Obom im vypadol text a keď už končil, zneli slová poroty: „Timotej, nechaj to, nevzdávaj to. Je to to isté, čo minule.“

Na Hanke si nervozitu a strach všimla Patricie Pagáčová a sebe vlastným spôsobom to vyjadril Leoš Mareš: „Ja mám pocit úplne, že z vás ide taká energia, akoby si ju väznil niekde v pivnici. Dnes ráno si prišiel, učesal si ju, nalíčil, obliekol a teraz si ju tu doviedol, pred dverami jej povedal – a teraz budeš robiť všetko, čo poviem a ak to skazíš, pôjdeš späť do diery.“

Že je medzi nimi dvomi napätie, si všimla celá porota. Aj na Mariána Čekovského pôsobili, akoby sa chceli vzájomne pozabíjať. „Hani, ty si úplne rozložená,“ poznamenala Monika Bagárová, ktorá správne odhadla, že za pokazeným vystúpením je niečo viac, ako len tréma. „Stačilo pracovať pre spoločnú vec. Keď sa potopíme v tomto člnku, tak to bude spolu, keď sa zachránime, tak sa zachránime spolu. My sme cítili skrátka, že vy máte problém,“ prehovoril im do duše kat Habera.

Pieseň napokon odspievali, no porota cítila, že majú medzi sebou problém. Zdroj: foto: tv markíza

Keď Hanka s Timom opustili miestnosť, porota začala o nich diskutovať. Mareš mal pocit, akoby spievala pod nátlakom vyhrážok, podľa Moniky Bagárovej s ňou totálne psychicky zamával konflikt s výrazným spevákom. Od Haberu si napokon vypočuli verdikt, že šlo o suverénne najhorší duet večera, a tak by nejeden očakával, že brány Superstar sa im zatvoria. Opak je však pravdou.

„Čo sa týka Timoteja, sú veci, ktoré sú ľudsky absolútne neospravedlniteľné, ktoré nie sú ani slušné a ani akceptovateľné pre nás ako porotu. Mať hlas nestačí,“ naložil mladému spevákovi kat. „Timotej, v tejto súťaži končia mnohé sny, tvoj ešte nie,“ posunul ho ďalej Habera, no dostal varovanie. „Zrovnaj sa, chlape, dobre?!“ zaznelo. Nuž, je skutočne otázne, či si za tento výkon a svoje správanie Májsky zaslúžil postup. Už v minulých kolách totiž ťahal za kratší koniec, no porota ho podržala.