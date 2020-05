Obrovský šok a sklamanie markizáčky Evelyn: Na TOTO v živote nezabudne!

BRATISLAVA – Herečka a moderátorka Eva Kramerová (29), ktorú všetci poznajú skôr ako Evelyn, za posledné mesiace poriadne schudla. Jej úspech oceňujú aj fanúšikovia, no k postave, akú má teraz, sa dopracovala po dlhom boji. To, že by so sebou mala niečo robiť, jej naznačili už aj jej starí rodičia, keď dostala ako darček prostriedok na chudnutie. Na tom by nič nebolo, keby nebola dieťa!

Vďaka dnes už legendárnemu videu so zháňaním kún v Chorvátsku sa Evelyn vyšvihla medzi špičku slovenských komikov. Odvtedy žne jeden úspech za druhým, a to nielen v pracovnom živote. V súkromí bola rodáčka z Oravy vždy kyprejšia, no to bola jej známa črta. Ona sa však rozhodla s kilami zatočiť a vďaka zmene stravy a cvičeniu zhodila takmer dvadsať kilogramov. Práve o tom sa rozpísala v magazíne Eva, kde priznala aj krušné chvíle na ceste za dnešnou postavou. Začalo to pritom ešte v detstve.

Evelyn sa dostala do skvelej formy a zhodila 18 kíl. Zdroj: Instagram E.K.

„Keď som mala trinásť rokov a moja babka povedala, že si ku karfiolu nemôžem dať majonézu, ale iba sojanézu. Viete, ono by to nebol až taký problém, ale písal sa rok 2003, sojanéza chutila zle a ja som bola dieťa. Dieťa na diéte, urevaná, a nadávajúca na celý svet, lebo nemôžem jesť vyprážaný karfiol s tatárskou, ale musím k tomu mať sójový grc a pritom ani netuším, čo sója vlastne je. O tom, že vyprážaný karfiol bol akože diétny, sa ani nebudeme baviť,“ začala komička svoje rozprávanie o tom, prečo nenávidí slovo diéta.

Stará mama jej vtedy chcela zrejme dobre, keďže Evička bola bacuľka. A dobre to myslela aj so starým otcom, keď jej namiesto tabuľky čokolády ako každému normálnemu dieťaťu darovali náplasti na chudnutie. „Sviatok svätého Mikuláša, vyčistené čižmička, ja sa jaším od radosti, čo dostanem,“ začína príbeh Evelyn, ktorá sa vtedy prizerala, ako si jej bratranci z čižiem vyberajú chutné bonboniéry.

„Z mojej čižmy nič tak bizarne veľké ako mikulášska edícia toffifee netrčí, tak si hovorím, asi to bude malé, ale zato kvalitnejšie. Žoviálnym hlasom, ktorý v sebe skrýval nadšenie z toho, aký to je fantastický nápad, mi bolo oznámené, že som na Mikuláša dostala náplasti na chudnutie! Aj sa teším, aj by som si džobla toffifee a aj by som sa smiala a trošku aj rozplakala. Myslím, že toto bola lekcia na tému „láska má mnoho podôb“ a ja som ju ten rok dostala od starých rodičov v podobe náplastí z teleshopingu. Tragédia, ku ktorej pridáme čas, sa rovná komédia,“ spomína na šokujúci moment blondínka. Je však za tieto spomienky vďačná a svojich starkých ľúbi ako hrom.

V minulosti však Evelyn dávala rodina najavo, že má nejaké to kilo navyše. Od starých rodičov dostala náplasti na chudnutie. Zdroj: Instagram E.K.