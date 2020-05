Slovenská speváčka sa s tým nebabre: Koronavírus jej zrušil plány... Urobila si to sama!

Minulý rok v júni priviedla Suzie Hroncová na svet synčeka Riška. Chlapčiatko rozjasnilo dni nielen jej a jej priateľovi Richardovi, ale i starým rodičom. V momentálnej situácii ho však nevídajú, keďže usmievavá brunetka ich nechce ohroziť. Práve koronavírus narušil jej plány, ktoré mala s novou skladbou. Tanečný singel mal mať profesionálny videoklip, no na ten sa Zuzana rozhodla nečakať a urobila to sama.

Skladba „Nový člen“ je oslavou rodičovstva a do momentálnej doby prináša dávku pozitívnej energie. „Táto skladba vznikla pred pôrodom, keď som sa už nevedela dočkať malého, kedy príde za nami na tento svet. Skladba, jej prvý impulz, mi napadol za volantom, keď som šoférovala zo Senca do Bratislavy. Nádherne svietilo slnko, mala som výbornú náladu a vtedy som si začala spievať: „Máme nového člena v rodine, verím, že bude veľmi veselo, budeme brázdiť spolu ulice, mama sa teší veľmi velice, prevelice!” Spievala som si to asi tri dni a išla z toho taká dobrá energia a radosť, že som sa rozhodla z toho urobiť celú skladbu - oslavnú na príchod nášho, môjho malého Riška,“ vysvetlila speváčka.

Slová, ktoré si najprv len tak pospevovala dostali napokon podobu celej skladby a brunetka sa rozhodla urobiť aj videoklip. Jeho nakrúcanie nabúral koronavírus, no ani to ju nezastavilo. A keďže ide o oslavu jej synčeka, rozhodla sa, že videoklip bude pozostávať zo súkromných záberov plných lásky, šťastia a rodinnej pohody. „Skladba pre môjho syna bola niečo úplne iné v tom zmysle, že robíte to pre niekoho, kto vám je najvzácnejší. Je to láska, je to srdce a obrovská radosť. Preto som sa aj klip nakoniec rozhodla vytvoriť sama. Je to nefalšovaný, nehraný klip, momenty zo života. Nebol to rychlokvasený projekt, dosť dlho mi to trvalo, nakoľko som chcela mať zachytené reálne krásne momenty z našej životnej etapy,“ opísala vznik pozitívnej skladby a klipu mamička ročného Riška.

Pozrite si pozitívnu tanečnú novinku od Suzie: