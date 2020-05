Diváci Superstar zúria: Pustili ju len kvôli farbe pleti... Mala vypadnúť už v prvom kole!

Každý, kto sa prihlásil do Superstar, dúfal, že práve on či ona bude víťazom. Niektorým ich nádej na splnenie sna spľasla ako bublina už na kastingu, iným v jednotlivých kolách. O osude postupujúcich či nepostupujúcich rozhoduje ešte stále päťčlenná porota. Naposledy vyhadzovala po odspievaní duet a z dvojice Michal Choma a Esther Lubadika sa rozlúčila so sympatickým Slovákom.

Exotickú Češku posunuli ďalej a práve to sa stalo tŕňom v oku mnohých divákov. Jednoznačne sa zhodujú v tom, že Michalovčan bol podstatne lepší. To napokon priznala aj porota pri hodnotení Esther. „Mala si šťastie, že si mala takéhoto človeka vedľa seba, ktorý ťa nepustí padnúť z člna do vody. A musíš mu poďakovať, stále ťa držal a on bol veliteľ. A vďaka nemu ste ten duet zvládli tak, ako ste ho zvládli,” vyjadril sa kat Paľo Habera.

V duete sa predviedli Esther Lubadika a Michal Choma. Hoci ho pochválili, súťaž opustil. Zdroj: TV MARKÍZA

O to väčšie bolo potom prekvapenie, keď ho Patricie Pagáčová poslala domov a Esther oznámila, že bude bojovať ďalej. Ženskému osadenstvu poroty však verdikt o vyhadzove Miša nebol vôbec ľahostajný a obe mali slzy v očiach. Z tohto rozhodnutie boli šokovaní aj ostatní účinkujúci.

Postup Esther poriadne nahneval divákov Superstar a stoja si za názorom, že šla ďalej len pre svoju inú farbu pleti. „Samozrejme postúpi tá jediná černoška, čo tam je. To už nie je o tom, ako spievajú, ale ako vyzerajú. Prečo by inak nepostúpil asi najlepší spevák, čo tam bol a ten pupuš Timotej alebo tí dvaja "zamilovaní" išli ďalej?” rozhorčil sa na sociálnej sieti Jozef a ďalší mu dávajú za pravdu. „Esther mala vypadnúť jednoznačne. Nevie spievať, len vrieskať, absolútne mimo rytmu bola, Paľo dobre ju ohodnotil, napriek tomu tam bola pretlačená, aby postúpila. Asi prečo...” pridáva sa Janka.

Michal po celý čas Esther ťahal, no postúpila ona. Diváci sa búria. Zdroj: TV MARKÍZA

To, že sa čokoládová tanečnica dostala ďalej, ako niektorí iní speváci, prekážalo divákom už v minulých kolách. Podľa mnohých mala vypadnúť už dávno. „To čo bolo! Michal jednoznačne lepší!!! Ester mala vypadnúť už v prvom kole,” rozčúlil sa Cyril. Svoje sklamanie neskrývala ani diváčka Renáta: „Tak toto nie je normálne. Tá baba už niekoľkokrát falošne a strašne spievala. Michal spieval oveľa lepšie a len kvôli tomu, že je černoška = zaujímavá do počtu, vyhodia lepšieho speváka. Porota, zvlášť Paľo Habera a Marián Čekovský ma mimoriadne sklamali.” Zdá sa, že Esther Lubadiku majú ľudia poriadne v zuboch a je pravdepodobné, že ak sa aj ocitne vo finálovej zostave, zrejme sa tam pri rozhodovaní hlasom ľudu dlho neohreje.