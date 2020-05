Ďalší párik v markizáckej SuperStar? Temperamentnú súťažiacu musel štáb hľadať... Noc strávila s fešným kolegom!

KARLOVE VARY - Jeden párik už v markizáckej SuperStar vznikol. Reč je o Češke Anne Požickej (19) a Slovákovi Jánovi Ožvoldíkovi (18). No, žeby sa v projekte črtal ďalší? Temperamentná speváčka Lucie Bikárová (15) totiž noc nestrávila na svojej hotelovej izbe, ale... Našli ju u fešného kolegu Jaroslava Oláha (28)!

Súťažiacich markizáckej šou SuperStar čaká posledná prekážka pred priamymi prenosmi - duetá. Každú jednu dvojicu preto štáb budil skoro ráno, aby si ešte pred vystúpením pred porotou poriadne natrénovali svoje číslo. Pri každom súťažiacom to išlo bez problémov... Až na temperamentnú krásku Lucie Bikárovú.

Tá mala podľa rozpisu ubytovania zdieľať izbu s Hanou Džurbanovou. Keď jej však súťažiaci Jan Fanta zaklopal na izbu, Hanka o Lucke nič nevedela a vraj na izbe nebola celú noc. A tak sa začalo dlhé hľadanie, pri ktorom Bikárovej spevácky kolega spolu s dvomi kameramanmi, zvukárom a redaktorom prešli celý hotel... Márne.

Lucie Bikárová prespala na izbe s Jaroslavom Oláhom. Zdroj: TV MARKÍZA

Luciu sa napokon podarilo nájsť úplnou náhodou až druhému štábu, ktorý išiel pôvodne zobudiť niekoho úplne iného. Ako sa napokon ukázalo, súťažiaca strávila noc s barberom Jaroslavom Oláhom. Žeby sa tak v šou rodil ďalší párik? Pravda je vraj taká, že nádejnej speváčke sa už v noci nechcelo ísť do vlastnej izby a podobne porozhadzovaných bolo viacero superstaristov.

Treba však povedať, že ak by predsa len išlo o začiatok nádejného vzťahu, nešlo by o prvú dvojicu v tomto ročníku speváckej šou. Na verejnosť sa totiž už minulý týždeň dostala informácia o dvojici, ktorá zahorela láskou. Do oka si padli Češka Anna Požická a Slovák Ján Ožvoldík.