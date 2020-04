Úplné jatky v markizáckej SuperStar: Mareš sa rozplakal, arogantná speváčka sa zrútila... TOTO je koniec!

V markizáckej speváckej šou SuperStar ide do tuhého. Minulý týždeň porota vybrala 48 najlepších spevákov, ktorí sa tento víkend predstavili v Mestskom divadle v Karlových Varoch. Tam utvorili kvartetá a predviedli pieseň, ktorá im bola pridelená. Z najlepšej 50-ky však musí vypadnúť až polovica súťažiacich.

A kruté pravidlá súťaže pocítila na vlastnej koži aj speváčka Nikola Šroubková, ktorá doposiaľ svojím správaním pôsobila flegmaticky, či dokonca jemne arogantne. To jej napokon neraz povedala aj samotná porota. No hoci do tejto chvíle mladá Češka vyzerala, že má celú súťaž takpovediac v paži, po verdikte, ktorý si vypočula, sa zrútila.

Zdroj: TV MARKÍZA

Zo šou totiž vypadla. „Je to fakt stres, je to strašný nátlak na všetkých,“ vychrlila zo seba cez hysterický plač. Jej arogancia bola vlastne len maskou, ktorou zakrývala svoju citlivosť. „Chceš ukázať do tej kamery, že si citlivý, proste. To je fakt ťažké povedať do kamery, ku*va, že si citlivý,“ dodala uplakaná Nikola.

Zdroj: TV MARKÍZA

Zdroj: TV MARKÍZA

Z každej štvorice postúpil do ďalšieho kola minimálne jeden spevák, ktorý o svojich kvalitách presvedčil porotu... Okrem jednej. Štvorica dievčat v zložení Michaela Hanudelová, Diana Chodžajanová, Alica Urcikánová, Nela Žáková sa s projektom musela nadobro rozlúčiť kompletne celá. A to ťažko znášali dokonca aj niektorí členovia poroty.

Zdroj: TV MARKÍZA

„Toto bol masaker, toto boli najväčšie jatky, aké som zažil v SuperStar. Ty kráso, ja som sa rozplakal, a to som vedel, ako to dopadne,“ poznamenal po vyhlásení výsledkov porotca Leoš Mareš, ktorého prekvapivo situácia tiež dostala. „Tak SuperStar môže byť len jeden. Ten dostane dobrý plat, kariéru... Tak oni sú smutní právom,“ dodal Marián Čekovský.

Zdroj: TV MARKÍZA