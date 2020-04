Spomínate si na Dalibora Slepčíka zo Superstar? Na sladkého chlapčeka zabudnite... TAKTO dnes vyzerá!

Síce v roku 2015 vyhrala Superstar Emma Drobná, no ani Dalibor Slepčík nepatrí k tým, na ktorých by sa zabudlo. Možno preto, že lámal dievčenské srdcia ako sladký cukríček, možno preto, že do finálovej zostavy sa mu podarilo prebojovať so sestrou Sabínou.

Dalibor Slepčík si v roku 2015 v Superstar omotal svojím zjavom okolo prsta snáď každé mladé dievča. Zdroj: Tv Nova

Porotkyňu Martu Jandovú na kastingu zaujal svojou nevinnosťou, sladkým zjavom a spevom jej privodil zimomriavky. Napokon ho poslali ďalej a rodák z Ústí nad Labem sa prebojoval až na štvrtú priečku vo finálovej zostave. Vtedy boli do neho zbláznené mladé baby a jeho rozkošný úsmev roztápal tínedžerky na počkanie. Od vtedajšej série prešlo 5 rokov a plachý študentík sa zmenil na mladého muža, ktorý rozhodne nemá núdzu o pozornosť dievčat.

V súčasnej dobe sa Dalibor venuje pravidelne futsalu a stále spieva. Sem-tam poteší svojich priateľov a priaznivcov a prostredníctvom sociálnej siete im zaspieva. Najmä teraz, v čase, keď sú všetci zavretí doma. No, čo poviete, zmužnel sladký Dalík?