V Superstar sa zrodil prvý pár: Najprv sa nebavili a potom... Láska na prvý pohľad!

Nádejní speváci šli do Superstar s tým, že chcú vyhrať, niektorí sa možno len zviditeľniť. Slovákovi Jánovi Ožvoldíkovi a Češke Anne Požickej by však zrejme ani vo sne nenapadlo, že práve tu nájdu svoju lásku.

Dvojica tvorí pár necelé dva mesiace a keďže sú z rozdielnych krajín, momentálne sa nemôžu vídať kvôli zatvoreným hraniciam. To však ich láske nebráni. Ako k sebe dvaja mladí ľudia, ktorým sa napokon nepodarilo postúpiť zo speváckych kôl v drnovskom bunkri, našli cestu? Najprv sa spolu vôbec nebavili, no potom to prišlo ako blesk z jasného neba.

Ján Ožvoldík a Anna Požická si padli v Superstar do oka. Napriek tomu, že obaja v bunkri vypadli, majú už spoločnú pieseň. Zdroj: Instagram

„Všimla som si ho už na kastingových kolách a chcela sa s ním zoznámiť. Potom sme sa celú dobu v bunkri nebavili, ale hneď, ako sme vypadli a vyšli von a prvýkrát sa skutočne zoznámili, tak už medzi nami prebehla iskra. Bola to láska na prvý pohľad z obidvoch strán,“ prezradila nám Anička. No dodala aj to, že prvý krok urobil práve mladý raper. On však tvrdí, že ho neurobil ani jeden.

„Vzniklo to hneď po vypadnutí v Superstar cestou na hotel. Romantická prechádzka, spln mesiaca, výhľad na hviezdy. Prvý krok asi nespravil ani jeden z nás. Len to proste prišlo ako blesk. Veľmi pekný blesk,” opísal pre nás Ján, ako sa medzi nimi objavili iskričky. To, že sa spoznali a rozumeli si, pokladajú za niečo ako zásah osudu. „Po príchode domov a ceste plnej smútenia za tým druhým sme si uvedomili, ako veľmi si navzájom chýbame a povedali si, že toto by mohla byť životná šanca na doživotné šťastie,” vysvetlil mladý Žilinčan, ktorý v Aničke našiel svoju spriaznenú dušu.

Ich láska sa ešte len začala a už čelia obrovskej skúške, a to odlúčeniu. Sympatická speváčka totiž žije vo svojej rodnej zemi – u našich českých susedov, kým Janko je doma na Slovensku. Momentálne tak využívajú aspoň výhodu virtuálneho spojenia. „Odlúčenie je pre nás veľmi ťažké, ako asi pre každý pár, ktorý si prechádza tým istým. Diaľka nás ale nerozdelí. Tak to hovoríme aj v piesni,“ uviedla pre topky.sk zaľúbená Anna.

Podobne to vidí Ján. Hoci vníma situáciu so zavretými hranicami ťažko, verí, že čoskoro opäť bude môcť byť so svojou láskou . „Vraví sa, že trpezlivosť ruže prináša alebo na dobré sa čaká. Som zvedavý, ako dlho budem čakať na ňu, keďže ona je to najlepšie, čo ma kedy stretlo,” priznáva mladík, ktorého slová by zo strany priateľa potešili nejedno dievča.

Anička Požická sa verejne k svojej láske k Jánovi hlási. Dvojica tvorí pár od 3. marca. Zdroj: Instagram

Vďaka telefónom sú tak v spojení každý deň aj niekoľko hodín. „Cez telefón spolu zaspávame a prebúdzame sa spolu. Naše hovory preto trvajú často aj viac ako 10 hodín,“ vysvetlila nám blondínka, ako zvládajú opatrenia kvôli koronavírusu.

Dvojica dokonca už stihla urobiť aj spoločnú pieseň s názvom Chci víc. Je to akýsi opis toho, čo momentálne prežívajú. Ako nám však povedal Jonzie, vôbec nebola v pláne. Vznikla spontánne. „Anička napísala pár rýmov o mne a ja pár rýmov o nej,” tvrdí raper. „Pieseň som pôvodne napísala ja pre neho a on potom povedal, že z toho chce urobiť feat,“ dodala speváčka, ktorej jej láska chýba. Novému páriku držíme palce, aby ich mladá láska odlúčenie zvládla a čoskoro sa opäť mohli vidieť.

Svoju lásku k Aničke hlása na sociálnych sieťach aj mladý raper Ján, či skôr Jonzie, ako znie jeho umelecké meno. Zdroj: Instagram