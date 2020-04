Porotkyňa Superstar obeťou podvodu: Zneužili jej meno a fotky!

Pre slovenských divákov začala byť Patricie Pagáčová známa najmä vďaka speváckej súťaži Superstar, kde zasadla do poroty. V Česku je už niekoľko rokov hviezdou seriálu Ulice. Dnes sa môže blondínka pýšiť krásnou postavou, no nie vždy to tak bolo. Dokonca jej diváci nakladali za to, že ako herečka by so sebou mala niečo urobiť a schudnúť. A jej sa to nakoniec aj podarilo. Pridala pohyb, zmenila stravu a už to šlo.

Svojim fanúšikom sa pochválila aj fotografiami z obdobia, keď bola ešte „boubelka“, no omnoho viac má tých, kde je štíhla. Práve zábery z čias, keď mala nejaký ten tuk navyše, sa stali rovnako, ako u iných známych tvárí, vodou na mlyn pre podvodníkov. Tí sa snažia na premeny celebrít nalákať zákazníkov, aby si kupovali zázračné prípravky na chudnutie.

„Tak ešte raz... Nikdy som neužívala žiadne kvapky na chudnutie!!! Neverte tomu. Je to podvod. Sprosté zneužitie môjho mena a fotiek. Takže, ak narazíte na reklamu, kde uvidíte mňa, ako propagujem čokoľvek na chudnutie, je to lož,“ napísala na sociálnej sieti Patricie a pridala aj fotografie predtým a potom, ako schudla.

Zároveň napísala svojim priaznivcom aj tajomstvo jej úspechu. „Jediné, čo funguje, je pohyb a neprežierať sa. Počúvajte svoje telo, hýbte sa pre radosť a pre dobrý pocit, nie kvôli chudnutiu, majte sa radi takí, akí ste a robte so sebou niečo, pokiaľ to vy sami chcete. Vykašlite sa na to, čo hovoria ostatní. Primárne je, aby sa človek cítil dobre vo svojom tele a bol spokojný vo svojej hlave,“ objasnila Patricie, ktorá sa takto snaží svojich fanúšikov varovať pred klamlivou reklamou, na ktorú bola zneužitá.