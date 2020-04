Slováčkovej boj s rakovinou: Má za sebou operáciu a... FOTO Prišla už aj o obočie!

Mladá herečka sa po prevalení informácií o tom, že má rakovinu prsníka, do úzadia nestiahla. Naopak, svojich fanúšikov aktívne oboznamuje so všetkým, čo s bojom proti chorobe súvisí. Nedávno dokonca priznala aj to, že uvažovala o odstránení oboch prsníkov, napokon však lekárka skonštatovala, že tento zákrok zatiaľ potrebný nie je.

Aktuálne má už pár dní po operácii, po ktorej bude nasledovať séria ožarovaní.uviedla Anička a nezabudla poďakovať sestričkám a lekárom za ich starostlivosť.

K príspevku pridala ďalšiu fotku s holou hlavou bez vlasov, o ktoré prišla počas chemoterapie. Česká bojovníčka si uvedomuje, že sa nemá vôbec za čo hanbiť, a svoju nahú pokožku hlavy ukázala už niekoľkokrát. Teraz ale prišla s ďalšou novinkou. Nemá takmer žiadne obočie, čo si dovtedy všimol len málokto, keďže si ho väčšinou dokresľovala. „Rakovina verzus obočie 1:0,” skonštatovala Slováčková.

Anička Slováčková prišla po chemoterapiách o vlasy aj obočie. Zdroj: Instagram A.S.