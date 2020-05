Obrovský strach markizáckej farmárky: Rakovina... Zháňa financie na liečbu!

Jedenásta séria šou Farma dostala do povedomia ľudí aj sympatickú a pracovitú Záhoráčku Nikolu Prstekovú. Tá prišla na statok o čosi neskôr, ako ostatní súťažiaci, v pozícii banditky. Len nedávno sa pochválila zmenou imidžu a zbavila sa vlasov dlhých po pás. Nechala si ich skrátiť a mala v pláne odstrihnutú šticu darovať na dobrú vec a niekomu pomôcť. Tentoraz prosí o pomoc ona sama.

Len nedávno sa nechala Nikča ostrihať a vlasmi chcela pomôcť. Teraz o ňu sama prosí. Zdroj: Instagram N.P.

Jej teta totiž opäť bojuje s rakovinou. Pred dvomi rokmi si našla v prsníku hrčku. Podstúpila ožarovanie, chemoterapiu aj operáciu, pri ktorej jej museli prsník odstrániť a rakovinu porazila. Napriek tom sa však zákerná choroba vrátila s ešte horšími prognózami. „Po dvoch rokoch, keď už si myslela, že z najhoršieho je vonku, začala mať bolesti. Absolvovala CT vyšetrenie, ktoré ukázalo, že choroba sa nielenže vrátila, ale sa rozšírila a napadla i ďalšie orgány (pečeň, pľúca, kosti). Manuela sa zhlboka nadýchla a boj o vlastný život pokračoval. Lekári jej dali nádej menom Kisqali,“ píše sa pod fotkou na Nikčinom profile.

Jeden by si povedal super, existuje liek, má nádej, vylieči sa. Problém však nastal, keď odoslali žiadosť do zdravotnej poisťovne a prišla im odpoveď. „Tu však prišla ďalšia rana a svetielko nádeje zhaslo. Zdravotná poisťovňa odmietla preplatiť liečbu, ktorá dokáže Manuele zachrániť život. Keďže nemôže zostať bez liečby, začala za vlastné peniaze s potrebnou liečbou. Pomohla rodina i známi, no liečba je veľmi nákladná, až 2 000 eur mesačne a tieto peniažky pokryli iba dve dávky potrebnej liečby,“ stojí v príspevku. Nikola Prsteková tak prosí ľudí o pomoc pre svoju tetu, ktorá je dvojnásobnou mamou. Má dvoch synov, ktorí ju potrebujú, a sama liečbu neutiahne.