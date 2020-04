Masaker v Superstar skončil: TENTO nemal v pláne vystúpiť, Marešova výzva k pretiahnutiu a... Rozdelenie dvojčiat?!

BRATISLAVA/PRAHA – Spevácka súťaž Superstar má za sebou supervýber, ktorý sa konal v priestoroch múzea a účinkujúci, rovnako ako porota, boli obklopení tankami a raketami. Nespali niekoľko hodín a snažili sa porotcom ukázať, že majú na to postúpiť. Jeden z nich však najprv nemal v pláne spievať. Dvojičky síce zaspievali, no porota váhala. Napokon vyzval Leoš Mareš všetkých, aby sa pretiahli.

Supervýber z múzea skončil a porota vybrala 48 najlepších, ktorí budú už ďalší týždeň bojovať v divadle o postup do finále. Na kastingu zaujal porotcov Slovák Ján Ožvoldík, ktorý si vyslúžil zlatú kartu vďaka svojmu rapu a príbehu. Po úvodnej skúške ohňom však nemal v pláne postaviť sa opäť pred porotu. „Máme tu kadejaké zákulisné informácie. Vieme, čo sa všetko deje medzi vami. A u teba sme sa dozvedeli, že ty si sem vlastne ani nechcel už prísť po tom kastingu,“ smeroval svoje slová Paľo Habera na mladíka.

Ján Ožvoldík postúpil na kastingu vďaka rapu. Zdroj: TV MARKÍZA

„Toto je spevácka súťaž a keďže ja som postúpil, myslím, že len vďaka citom, a postúpil som sem s rapom, tak už to je pre mňa obrovský úspech. Chcem proste predviesť pred porotcami svoju farbu. A práve kvôli tomu som tu, aby som si vypočul názor porotcov, ale nechcem počuť hodnotenie. Chcem počuť názor, ale chcem odísť,“ povedal Ján v zákulisí. Porota sa však zhodla na tom, že buď bude spievať s tým, že mu objasnia ako spieva, alebo sa môže zobrať a odísť.

Mladý študent sa napokon rozhodol predsa len to vyskúšať. „Keďže už tu máme takú peknú bojovú tématiku, dobre. Rozhodol som sa bojovať,“ zahlásil a začal spievať. Porotu milo prekvapil. Leoš Mareš mu na rovinu povedal, že si myslel, že nevie spievať, ale vlastne mu to ide krásne. Habera to však vysvetlil za všetkých a jednoznačne. „Ja si myslím, že sú tu lepší speváci, ako si ty. Na to, že si prišiel s rapom, prišiel si prezentovať minule nejakú svoju výpoveď, ok. Teraz už ide do tuhého. Vypadávajú ľudia, ktorí sú na tom o niečo lepšie ako si ty a nemáš šancu byť Superstar v tejto súťaži,“ objasnil kat a Ján mu dal za pravdu. Pre neho je však toto celé skvelá skúsenosť a štart do nového začiatku.

Najprv spievať nechcel, potom chcel, ale bez toho, aby ho hodnotili. Napokon zabojoval. Zdroj: TV MARKÍZA

Asi v polovici programu prišla netradičná výzva od Leoša Mareša, ktorý chcel prestávku. „Môžeme dať 30 sekúnd pauzu, aby sa všetci diváci pretiahli? Ja to na nich vidím,“ chytil sa slova moderátor a začal sa naťahovať. „Keď je bejzbal, tak uprostred siedmej zmeny sa postavia a sa preťahujú a tancujú. Monika dá zostavu,“ vyzval svoju tehotnú kolegyňu, ktorá sa okamžite začala naťahovať a vlniť a účinkujúci ju napodobňovali. „Ale to je príjemné Leoš, to bol fakt skvelý nápad,“ pochvaľovala si budúca mamička.

Leoš Mareš vyzval všetkých, aby sa pretiahli. Zdroj: TV MARKÍZA

Pred porotu sa postavili aj chlapci dvojčatá, ktorí na kastingu zaujali aj svojou roztomilosťou. Ako prvý spieval Luboš Mráz, ktorý si vybral skladbu od Eltona Johna. Aj sám počas vystúpenia cítil, že to nie je to pravé orechové. A rovnaký názor mala i porota. „Miestami to bolo dosť intonačne mimo. A aj by som si predstavoval, toto je emočná vec, krásna pesnička, že ten refrén sa dá otvoriť, trošku urobiť tie verzie jemnejšie. A ty si taký dobrý amatér pre mňa,“ zhodnotil jeho výkon Paľo Habera.

Ihneď sa hodnotenia chytil Marián Čekovský, ktorý chcel Luboša potešiť. „Dobrý amatér neznamená, že časom nemôže byť dobrý profesionál. Dobré začiatky, dobré nástupy, intonácia dobre, akurát miestami to tam tak ako keby... Niektoré kúželky ti spadli,“ zakončil Čeky. Patricie Pagáčová pochválila odvahu za výber pesničky a pre Leoša bolo toto vystúpenie ako Celine Dion bez mejkapu. Hoci na kastignu očaril, tentoraz zapadol do skupiny možno.

Luboš Mráz si vybral náročnú skladbu. Jeho odvahu ocenila Patricie Pagáčová. Zdroj: TV MARKÍZA

A to nebolo ani za mak jedno jeho bratovi Štěpánovi, ktorý spieval po ňom. V bratoch sa začali hniezdiť obavy, že by ich mohli rozdeliť. Druhé dvojča ohodnotila porota omnoho pozitívnejšie. „Uf... No pozerám sa na Luboša, to je iná nálož toto,“ nenachádzal slová Habera, ktorému nebolo celkom jedno, ako sa cíti prvý z bratov. „Čo by si chcel počuť odo mňa?“ opýtal sa rovno Čeky. Odpoveď bola viac než jasná: „Že pustíte aj brata.“ Po tom sa žezla hodnotiteľa chytil Leoš. „Samozrejme, že spievaš lepšie, napriek tomu, z hľadiska šoubiznisu si myslím, že to, že ste takto podobné dvojčatá, by sa nemalo zahodiť,“ povedal. Štěpána napokon porota poslala jednoznačne ďalej, no dovolili mu ostať pri bratovi a počkať s ním na jeho ortieľ.

Patrície Pagáčová bola z vystúpenia Štěpána unesená: „Ty máš naozaj polohy rozličné a občas tam vypáliš niečo, čo človek vôbec nečaká. Takže ja si myslím, a pokiaľ so mnou kolegovia súhlasia, tak teba môžeme poslať rovno ďalej. Ale, samozrejme, pokiaľ chceš, tak sa môžeš posadiť späť k bráchovi a počkať aj na jeho verdikt.“ Neskôr Štěpán opísal svoje pocity z postupu. „Ja mám radosť, že ma porota poslala ďalej, ale furt sú to veľké nervy, pretože s bráchom sme fakt veľmi spojení. Verím, naozaj verím a dúfam a držím mu všetky palce, aby ho poslali tiež,“ prezradil v zákulisí. Hoci sa najprv zdalo, že porota sympatické dvojčatá rozdelí, nestalo sa tak a napokon postúpili obaja. Už o týždeň tak opäť budú bojovať o to, aby spoločne postúpili.

Štěpána Mráza ohodnotili ako lepšieho speváka z dvojčiat. Zdroj: TV MARKÍZA