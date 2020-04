Obrovská zmena tehotnej Bagárovej: Radikálna zmena imidžu... Dlhé vlasy sú fuč!

Monika Bagárová

Zdroj: Ján Zemiar,

PRAHA - Tá žena je ako chameleón! Čo si budeme hovoriť, aj keby sa Monika Bagárová (25) neživila ako speváčka, nemala by ani najmenší problém preraziť vo svete modelingu. Aktuálna porotkyňa najnovšej série SuperStar totiž disponuje dokonalými črtami tváre a už mnohokrát zdobila titulky rôznych magazínov. Jednou z jej charakteristických čŕt je aj dlhá hustá hriva, no tá je aktuálne fuč. Fúha, to je zmena!