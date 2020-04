Šokujúce vyjadrenie divy Dary Rolins: Karanténa si vyberá svoju daň... Moje telo sa úplne rozpadlo!

PRAHA – Nie je to tak dávno, čo sa speváčka Dara Rolins (47) vrátila z New Yorku, kde nakrúcala videoklip s mladým raperom. Po príchode jej bolo vyčítané, že si to namierila rovno na koncert a nešla do karantény. Napokon v nej chtiac-nechtiac skončila, tak ako väčšina ľudí. Sama priznala, že toto fungovanie si vybralo svoju daň a jej telo sa rozpadlo!

Slovenská spevácka diva žijúca v Prahe je rovnako, ako väčšina ľudí, momentálne zatvorená doma aj so svojou dcérkou. Hoci po návrate z New Yorku si to namierila rovno na koncertné pódium, čo nebolo práve najzodpovednejšie, teraz seká dobrotu a s Lolou trávia spoločné chvíle doma. „Má to svoje čaro. Robíme veci, ktoré sme spolu predtým nerobili. Sme spolu viac, viac sa zhovárame, čas sa spomalil, pozeráme Harryho Pottera, všetky diely už po niekoľký raz, chodíme na prechádzky do lesa,“ povedala Dara Rolins v českom Top Stare.

Zároveň však priznala, že karanténa a obmedzené možnosti pohybu sa podpísali aj na jej zdravotnom stave. Vyšla totiž doslova z cviku a spomalila tempo, na aké bola zvyknutá. „Moje telo sa na chvíľu úplne totálne rozpadlo, pretože asi malo pocit, že teraz môže odpočívať, takže – opar, jačmeň na oku, teraz aktuálne mám nádchu,“ prezradila speváčka, čím všetkým si v karanténe prechádza.

„V zásade sme zdravé, v tom najzákladnejšom zmysle slova. Tým pádom nie je na mieste sťažovať sa. Tečie nám tu teplá voda, v dome máme prúd, jedlo, za chrbtom les. To prežijeme,“ hovorí s úsmevom speváčka, ktorá si chvíle s dcérou naplno užíva.

Dara Rolins priznala, že jej telo sa v karanténe úplne rozpadlo. Zdroj: Tv Prima