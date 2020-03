Nový song Dary a jej údajného zajačika ľudia nechápu: Čo to, ku*va, je toto?

Nový song a klip Hello kitty uzrel svetlo sveta len pred pár dňami, no za krátky čas si ho pozrelo a vypočulo viac než 250-tisíc ľudí. Mladý raper a popová hviezda si kvôli klipu dokonca spravili výlet do New Yorku a po spoločných fotografiách sa začalo šuškať, že medzi umelcami je oveľa viac, ako len pracovná chémia. Z reakcií fanúšikov na ich dielo však zrejme radosť nemajú.

„Preboha! Dara má dar od prírody a takto ho premárniť? Najhoršia a najtrápnejšia vec, čo som kedy počula.”

„Snažil som sa pochopiť štýl, ale sorry, nejde to.”

„Čo ti j*be, vydržal som to počúvať len preto, že som si chcel pozrieť klip, ale už si to v živote nepustím... PS, Daru mám rád,” pustili sa do pesničky ľudia. A postupne sa k nim pridali ďalší.

Dara dúfala, že fanúšikov nová skladba počas ťažkého obdobia koronavírusu poteší. Zdroj: Instagram D.R.

„Jako toto vážne niekto počúva? Toto nie je hudba ale odpad!”

„Čo to, ku*va, je toto?? Toto je rap či čo to má byť? Ale Darinka je ešte stále bomba,” krútia nechápavo hlavou hejteri, ale aj priaznivci Dary. Tí nedokážu pochopiť, prečo blond hviezda na spoluprácu prikývla.

„To je tak hrozný song, že nemám slov. A tak som ju mala rada, normálne ma to mrzí. Veľká škoda, že už nerobí dobrú hudbu.”

Fanúšikovia špekulujú aj o tom, či Dara a mladý raper Dalyb tvoria pár. Zdroj: Instagram D.R.

Kým Dara sa momentálne venuje dcére Lole a ku klipu či reakciám sa ďalej nevyjadrila, Dalyb si zo svojho Instagramu prácne vymazal všetky negatívne príspevky svojich sledovateľov. Ako vysvetlil, nechce, aby jeho múdrejší fanúšikovia čítali bordel.

Dalyb na svojom Instagrame maže negatívne komentáre. Zdroj: Instagram D.

Aj negatívna spätná väzba sa však dá dobre zúročiť a snáď sa k tomu podobne postavia i Dalyb s Darou.