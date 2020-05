Dara Rolins priznala napichané pery: Otrasný výsledok!

Slovenská speváčka sa môže pochváliť postavičkou ako lusk, krásnou pleťou a žiarivým úsmevom. Vzorne sa o seba stará a je to aj vidieť. Z času na čas ju ale ľudia upodozrievajú z toho, že si nechala napichať pery.

Dara konečne „kápla božskou“ a priznala, že tak naozaj urobila. Svojim fanúšikom sa prihovorila prostredníctvom fotky po cvičení. „Milujem to. Pocit, čo mám vždy, keď pre svoje telo urobím niečo dobré,“ napísala Rolins k záberu, na ktorom má podľa jednej z komentujúcich napichnuté pery.

Dara Rolins sa pochválila záberom po cvičení. Zdroj: Instagram D.R.

„Máte novú hornú peru, že? Žeby kyselina?“ opýtala sa istá žena. To už Dare však nedalo a na rovinu slečne či pani odpísala, ako to je s jej perami. Áno, nechala si ich upraviť, avšak len jedinýkrát a výsledok bol otrasný. „Bože, už mi s tým dajte pokoj. Pery som si napichla raz v živote, mám pocit, že je to tak sto rokov dozadu, v dobe, keď som si naivne myslela, že presne a jedine TO robí ženu sexi. Namiesto toho som chcela radšej mesiac chodiť kanálmi. Veľmi zlé, neprirodzené a viem, že ma aj Matej odmietal bozkávať,“ odpovedala komentujúcej speváčka.

Je tak jasné, že to bolo pred rokmi a odvtedy sa tomu Dara evidentne vyhýba ako čert krížu. Jediné, čo si z času na čas dopraje a čo verejne prehlasuje, je, že si necháva vpichnúť botox medzi obočie. „Veľké pusy sú na niektorých ženách extrémne slušivé, na niektorých extrémne smiešne. Mám svoje, pekne krojené pery a na to, aby som si ich vizuálne „prifúkla“ mi dokonale postačí moja milovaná kontúrka,“ uzavrela tému úpravy pier rodáčka zo Slovenska.

Jedna z komentujúcich mala pocit, že má Dara napichané pery. Konečne priznala, ako to je. Zdroj: Instagram D.R.