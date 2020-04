Krvavá nehoda exfarmárky: Odrezala si kus z... AU!

NITRA – Väčšina ľudí je momentálne zatvorená doma, a tak by u nich malo byť aj znížené riziko nehôd. Avšak aj v domácnosti na nás číhajú rôzne nástrahy, nech sme akokoľvek opatrní. To je aj prípad bývalej účastníčky reality šou Farma X Dady Urbanovej (25). Mladá nechtárka sa totiž bolestivo porezala a krv tiekla jedna radosť.

Aj doma sa nám môžu stať rôzne nehody. Kým niektoré sú doslova bizarné, iné sú celkom bežné a mnohokrát k nim dôjde v kuchyni pri varení. Vyzerá to tak, že aj Dada Urbanová, ktorá sa objavila v desiatom pokračovaní markizáckej šou Farma, chcela čosi dobre ukuchtiť, no nožík sa vymkol kontrole. Na prvé počutie neznie porezanie sa až tak hrozne, veď sa to ľuďom stáva bežne. Plavovláska sa však pochválila krvavým záberom.

Na svoj príbeh na sociálnej sieti postla fotografiu, na ktorej má ruku od krvi a niekoľko kvapiek skončilo aj v umývadle. Z malého poranenia sa valila krv. „Ako veľmi šikovná som od 1 po 10? Čisté nemehlo. Kúsok bruška som si odrezala iba,“ pripísala k fotke. Nuž, aj odrezanie kúska bruška na prste vie narobiť poriadnu neplechu. My len dodávame, aby ste aj doma na seba dávali pozor.

Dada si odfikla kus bruška na prste! Zdroj: Instagram D.U.