Markizáka dohnal hrozivý pád do nemocnice: Dokaličený so spinkami v ruke... PREBOHA, to čo robil?!

BRATISLAVA – Niekto má to šťastie, že za celý život sa mu úrazy a nehody vyhýbajú, druhí zasa katastrofy priam priťahujú. Či je druhá možnosť prípad markizáka Matúša Polakoviča, nevedno, no minimálne jednu nehodu má na svojom konte. Nešťastne spadol a dokaličil sa natoľko, že sa musel zveriť do rúk lekárom.

Matúš Polakovič je fanúšikom televízie Markíza známy najmä z projektu reality šou Farma. Práve on je totiž jej producentom. Dokonca si počas poslednej série padli do oka s moderátorkou Evelyn, no ich vzťah dlho nevydržal a napokon si dali zbohom. Tmavovlasý sympaťák patrí medzi aktívnych ľudí a práve to sa mu tentoraz vypomstilo.

Na svojom instagramovom profile zdieľal znepokojivé zábery. Na jednom sedí s obviazanou rukou na nemocničnej posteli, na ďalšej ukázal zranenie v plnej „kráse“ a na tretej rovno röntgenovú snímku. Zranenie ruky pritom vyzerá skutočne bolestivo. Niet divu, keď ruku mu zdobí rovno 16 zdravotníckych spiniek a poriadna rana. A čo sa vlastne mladému producentovi stalo? „Sk8,“ napísal stručne do komentára. Je tak zrejmé, že sa snažil vrátiť do tínedžerských čias na skateboarde a nevyplatilo sa mu to.