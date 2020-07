Exfarmárka sa pochválila sexi postavičkou: FOTO pred a po... To je teda rozdiel!

NITRA - Povedala si, že zamaká a tak sa aj stalo. Exfarmárka Dada Urbanová (25) sa ešte minulý rok pustila do cvičenia a teraz žne výsledky tvrdej práce. Pochválila sa zábermi pred a po a ten rozdiel je naozaj viditeľný,

Snáď každá žena sníva o tom, aby bola so svojou postavou spokojná. Niektoré pre to skutočne aj niečo robia, iné iba lamentujú a hľadajú výhovorky, prečo to nejde. Dada Urbanová, ktorá sa objavila v jubilejnej Farme X je ten prvý prípad. Začala na sebe tvrdo makať a výsledky sa dostavili.

Dada Urbanová na sebe poriadne zamakala. Zdroj: Instagram D.U.

Nedávno sa pochválila záberom svojej aktuálnej postavy i fotkou spred roka. A ten rozdiel je skutočne viditeľný. Telo sa jej spevnilo, zhodila nejaké to kilečko. Pri poslednej fotografii, ktorú zavesila na Instagram, ľudia začali jej postavičku vychvaľovať.

„Relax weekend vibes. Bohužiaľ stále len na Slovensku, ale v septembri konečne vypadneme opäť do môjho milovaného Grécka," napísala k príspevku plavovláska. To, že si krásne vymakala postavičku je jasne vidieť. „Pole dance ti pomohol, máš veľmi dobru postavu," pochválila ju istá Sisa.

„Božská Daduška si a tá postavička," pridala sa Erika. Dada za svoju postavu vďačí pravidelným hodinám poledancu, cvičeniu doma počas karantény a návštevám salónu v Nitre, kde bicykluje o dušu spasenú. Samozrejme, zmenila aj stravu a dala zbohom žúrkam plným alkoholu. A výsledky stoja za to.