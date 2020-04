Popálená česká blogerka po ohnivom pekle: FOTO Prvýkrát ukázala tvár bez mejkapu!

Kráska, ktorá sa dovtedy živila najmä svojou tvárou, navštívila vychýrenú reštauráciu, známu aj svojimi ohnivými šou. Tá sa však vymkla spod kontroly, keď barman do plameňov pridal neznámu látku. Kombinácia následne spôsobila explóziu a Týnuš patrila k hŕstke nešťastníkov, ktorí sa zrazu doslova ocitli v ohni.

Týnuš Třešničková má na rukách aj tvári stále viditeľné jazvy po ťažkých popáleninách. Zdroj: Instagram T.T.

Plamene zasiahli až 35% jej tela vrátane tváre, rúk, krku a hrudníka. Po incidente nasledovali série niekoľkých rekonštrukčných zákrokov a liečebných procesov. Tie dali blogerku v rámci možností do poriadku tak, že sa časom dokázala ukázať aj na verejnosti. Doteraz však jazvy po ťažkých popáleninách skrývala pod mejkapom a oblečením.

Najhoršie následky už po viac ako roku, našťastie, viditeľné nie sú. A zrejme aj to bude dôvodom, prečo sa kráska prvýkrát odhodlala k ráznemu kroku. Svojim fanúšikom prvýkrát ukázala tvár bez nánosov líčidiel. Nejaké tie jazvičky po ohnivom pekle síce na jej pokožke badateľné sú, no aj napriek tomu vyzerá táto brunetka výborne a zoširoka sa usmieva. Zdá sa, že čas zahojil nielen rany na tele, ale aj tie na duši, no a najpodstatnejšie je to, že sa mladá dievčina dokázala uzdraviť.