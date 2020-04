Bývalí farmári kašlú na nariadenia proti koronavírusu: Stretnutie východniarov... Ani jeden nemal rúško!

KOŠICE - Tak tomu sa povie nezodpovednosť! Všade vo svete zúri koronavírus a my na Slovensku sa snažíme chrániť, ako to len ide. Práve preto sa nemáme vo veľkom združovať a máme nosiť rúška. Pre bývalých farmárov však zrejme tieto pravidlá neplatia!

Vláda Slovenskej republiky nariadila, že máme nosiť rúška, keď ideme mimo svojho bydliska. Bývalí markizácki farmári z východného tábora Miroslava Csorbová, Vlado Hudáček, Gabo Sedláček a Martin Mihálik však majú zrejme pocit, že pre nich toto nariadenie neplatí.

Farmári majú zrejme nariadenia na háku. Zdroj: TV MARKÍZA

Niekdajší súperi z markizáckeho statku, kde bojovali o mastnú sumičku peňazí, sa totiž zišli aj napriek výzvam obmedziť stretávanie sa. Na východnom Slovensku si dali malý reunion. I keď šlo len o štyroch ľudí, aj tak to bola z ich strany veľká nezodpovednosť. Ani jeden totiž nemal nasadené rúško. Bývalá farmárka sa totiž pochválila niekoľkými zábermi z tohto stretnutia vo svojom príbehu na Instagrame, ktoré medzičasom zmizli. Ani na jednom nemal nikto z nich na tvári ochranný prostriedok.

Keby každý z nich žil a bol sám, ohrozili by v skutočnosti len seba. Takto však do rizika priviedli aj svojich rodičov či partnerov. Je pekné, že udržiavajú kamarátske vzťahy aj po skončení reality šou, no nabudúce by si mali poriadne rozmyslieť, či v takejto situácii riskovať. Veď ako sa vraví, dvakrát meraj a raz rež. Aby ešte neľutovali...