Princezná Jasněnka bojuje o život: Drsné obvinenie Bartošovej ex Pomejeho (†54)... To ON spôsobil moju rakovinu!

PRAHA - Česká herečka a moderátorka Michaela Kuklová (52) prežíva aktuálne jedno zo svojich najťažších životných období. Rozpadol sa jej vzťah s o 12 rokov mladším podnikateľom Josefom, no najmä bojuje so zákernou rakovinou prsníka. Z tej teraz šokujúco obviňuje svojho exmanžela Jiřího Pomejeho (†54)!

Michaela Kuklová, ktorá stvárnila nezabudnuteľnú princeznú Jasněnku, sa na prelome roka dozvedela krutú diagnózu - rakovina prsníka. V tom, čo jej túto vážnu chorobu spustilo, má jasno. Preskákala si vraj veľa extrémne ťažkých situácií, ktoré jej spôsobovali veľa stresu. Konkretizovať ich nechcela, no o jednej sa predsa len rozhovorila.

„To, o čom môžem hovoriť, je tých desať rokov súdov. Nečudujem sa, že mám túto chorobu, pretože je to hormonálne a stresové. Nečudujem sa tomu,“ povedala pre Expres.cz Kuklová, ktorá narážala na dlhoročné vlečúce sa súdy kvôli svojmu exmanželovi Jiřímu Pomejemu. Ten si ešte počas manželstva s ňou požičal milióny korún, ktoré nevládal platiť.

Peniaze mal vtedy použiť na dokončenie filmu Andělská tvář, no ten, bohužiaľ, nedosiahol očakávaný úspech a zárobok, a tak sa do problémov dostala aj jeho manželka. Film totiž Pomeje napísal na fyzickú osobu, a tým sa zadlžil na 60 miliónov českých korún.

„Cítila som obrovskú krivdu, hovorila som si: Kurnik, ja som si žiadne peniaze nepožičala, vydávala som sa z lásky a teraz mám exekúciu na rodnom dome, kde vlastním tretinu. Môže si to odniesť moja rodina. Bolo to ťažké,“ priznala Michaela. A práve toto ju pomaly ničilo.

„To, čo prežilo moje telo za šok, akoby som sa prepadla do jadra Zeme. Do stredu Zeme. Prepad celého tela dole. Akoby vás prebodli tisíce, milióny ihiel naraz. Ako rana elektrickým prúdom. To som prežívala 10 rokov,“ opísala svoje pocity Kuklová, ktorá napokon trikrát súd vyhrala, pretože sa jej podarilo dokázať, že o manželových dlhoch nemala tušenia.

No svojmu ex vraj už odpustila. „On mi svojím prístupom dal možnosť rásť. Ja som mu svojím spôsobom aj vďačná,“ dodala Michaela, ktorá k liečbe zvolila úplne iný prístup ako jej bývalý manžel. Ten tiež dlhé roky bojoval s rakovinou, ktorej koncom februára minulého roka podľahol.