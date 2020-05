Dramatický boj českej herečky: Rakovina, rozchod a teraz... Nečakaný zvrat!

Michaela Kuklová mala po svojom boku o 12 rokov mladšieho partnera Josefa. Potom však prišla rakovina a odobratie prsníkov. A ona si povedala, že ho pri sebe jednoducho nebude držať.

„Hovorila som si, prečo chce byť so mnou. Prečo so starnúcou ženou. Povedal mi, že bude mať ešte dcérku a asi mu nedošlo, koľko mám rokov. Že sa už na dieťa nemôžem dať. Alebo by som to proste neriskovala. To mi dosť utkvelo v hlave, takže som raz za čas mala potrebu ho od seba odháňať, aby so mnou nestrácal čas a našiel si mladú, krásnu, pohodovú a plodnú ženu. Čo už so mnou, že áno? Aj keď bol úžasný,” opísala úprimne v apríli pre expres.cz. Rozchod si nenechala vyhovoriť a prišiel koniec.

Zdroj: Instagram M.K.

Ako priznala hormonálna liečba mení psychiku a nálady, ale aj telo a ona nechcela toto všetko prekonávať s vedomím, že jej partner si zaslúži niečo lepšie. „Nechcem sebeckú lásku pre seba. To sú veci, ktoré ma dokážu trápiť a ja nutne potrebujem mať čistú hlavu. Nechcem mať zlé svedomie. Veľmi sa mi uľavilo,” povedala k rozhodnutiu o rozchode.

Teraz je však v tejto veci všetko inak. Josef boj o svoju lásku nevzdal a nakoniec sa dočkal odmeny. „Je na mieste povedať, že sa nevzdal, dáva mi veľmi najavo, že som pre neho bytostne dôležitá, krásna, že o tom to nie je. Že ma miluje takú, aká som. Nedokážem klamať, takže do toho ideme znovu,” priznala herečka v relácii Blízká setkání na vlnách Českého rozhlasu.

„Dokázala som sama seba presvedčiť nebáť sa lásky a vekového rozdielu. V tom som hrozná. Dokážem to veľmi komplikovať, ale musím tomu dať ešte šancu,” dodala.