Česká herečka prišla kvôli rakovine o prsia: Najprv rozchod a teraz? Zásnuby!

Napriek tomu, že sa dali dokopy ku koncu roka 2018 a prehlasovala o partnerovi, že je na svoj vek omnoho vyspelejší, než ostatní muži a je im dobre, kvôli rakovine sa s ním rozišla. Nechcela, aby sa trápil pri žene, ktorá trpí touto chorobou a navyše kvôli nej ešte prišla aj o prsia. O to, čo mnohé ženy považujú za určitý znak ženskosti. On bol však neoblomný a neodradila ho ani jej choroba. Už takto jej dokázal svoju vrúcnu lásku.

Napriek chorobe to nevzdal a o svoju lásku bojoval. Zdroj: Facebook

A ako tvrdí sama herečka už je to celkom dlho, čo to spečatili zásnubami. Len pred pár dňami vyšla Michaela Kuklová s pravdou von a na svoj facebookový profil zavesila fotografiu s prstienkom. Dohodli sa však, že v ich prípade, žiadne do roka a do dňa – nechajú tomu voľný priebeh. Josef si vybral ten správny moment a aj keď neboli nahodení do gala, celé zásnuby boli veľmi romantické, dojemné a tak trochu komické.

„Aby som pochopila, že miluje moju dušu, zvolil chvíľu, kedy som bola v starom vyťahanom tričku, rozcuchaná a nenamaľovaná. Pokľakol. Otvoril krabičku s prstienkom a začal sa vyznávať zo svojich citov. Ospevoval ma. Nádherne. Mlčala som. A tak pokračoval. V duchu však premýšľal, prečo sa len usmievam a mlčím, že už ho dosť bolia kolená. Nevzdával sa, aj keď sa mu v tvári miešali pocity nervozity, bolesti a nepochopenia. Stále som mlčala. Zmĺkol tiež. Nastalo ticho, kedy sme na seba nechápavo pozerali. Hlesla som: „A nechceš sa ma na niečo opýtať?“ „Á, jasné!“ opísala predstaviteľka princeznej Jasněnky moment, odkedy je z nej zasnúbená žena.