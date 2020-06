Nečakané posledné želanie: Otec Jiřího Pomejeho odmietol spoločný hrob so synom!

PRAHA - Otec a syn zomreli takmer presný rok po sebe a na rovnakú diagnózu. Napriek tomu Jiří Pomeje starší (†77) vyslovil pred smrťou želanie, aby nebol pochovaný v spoločnom hrobe so svojím známym synom. Dôvody sú pomerne šokujúce.

Producent JIří Pomeje vo februári 2019 podľahol rakovine hrtanu. Hrob mu nechal urobiť práve jeho otec Jiří Pomeje starší, ktorý si nanešťastie vypočul od lekárov rovnakú diagnózu. Zomrel rok po synovi, v apríli 2020.

Zdroj: Profimedia

Pred smrťou vyslovil pred svojou partnerkou Monikou nečakané posledné želanie. „Vyslovene nechcel pohreb a nechcel spočinúť vedľa syna,” povedala pre Aha! Monika s tým, že starý pán si želal, aby mal Jiří hrob len sám pre seba.

Dôvod tohto zvláštneho priania ozrejmil Pomejeho kamarát Pavel Pásek. Jiří Pomeje starší totiž opustil svoju manželku a matku svojich dvoch detí práve kvôli Monike a dcéra Petra mu to nevedela odpustiť. „A to je ďalší dôvod, prečo nemôžu byť spolu. Petra mala s otcom v posledných rokoch konflikt, a tak sa starý pán bál, že by možno s mamou potom prestali chodiť na Jirkov hrob,” povedal filmový producent.