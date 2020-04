Snúbenica Majka Spirita prehovorila: Odhalila termín svadby a.... Fú, to vážne má TOĽKOTO rokov?!

Majkova vyvolená sa najprv síce prezentovania na verejnosti zdráhala, neskôr sa však po jeho boku začala objavovať na spoločenských akciách, dokonca odomkla aj svoj profil a Instagrame, ktorý bol dovtedy nastavený ako súkromný. Pred niekoľkými týždňami začala komunikovať so svojimi sledovateľmi, ktorí exotickej kráske mohli posielať zvedavé otázky a následne na ne odpovedala.

Aktuálne týmto spôsobom zverejnila naozaj zaujímavé informácie. Okrem toho, že dvojica už nejaký čas pracuje na spoločnom hniezdočku lásky, sa vyjadrila aj k ich plánovanej svadbe. Fanúšikov totiž zaujímalo, či aktuálna situácia ohľadom koronavírusu neovplyvnila ich deň D, kedy svoju lásku spečatia aj oficiálne.

Majk a Máša sa budú brať približne o rok. Zdroj: Instagram

Mnohí si totiž mysleli, že svadba je už doslova na spadnutie, no Máša ich rýchlo vyviedla z omylu. „Naše svadobné plány to zatiaľ neovplyvnilo, keďže máme stále rok do budúcej jari. Trochu to ale ovplyvnilo prácu na našom dome,” uviedla sexi brunetka, z ktorej teda bude nevesta až budúci rok.

Majkova krásna snúbenica má 32 rokov Zdroj: Allure Management

Šok pre mnohých zrejme nastal, keď odpovedala na otázku, koľko má vlastne rokov. Modelka totiž vyzerá ako dievčatko a väčšina by jej zrejme tipovala len niečo okolo dvadsiatky. Majkova vyvolená je však staršia, ako vyzerá, a to o dobrých 10 rokov. Má totiž 32. Jediné, čo sa dá na túto informáciu povedať, je obrovské WAU, to vážne?