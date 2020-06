Majk Spirit sa zahral na holiča: Chytil do ruky strojček a... Uff, TOTO chlapec asi oľutoval!

BRATISLAVA - Majk Spirit (35) je úspešným slovenským raperom. Keby ho však hudba omrzela, na dráhu barbera by sa radšej nemal dávať - s najväčšou pravedpodobnosťou by si tým totiž nezarobil ani na suchý rožok. Na piatkovom otvorení nového barber shopu sa totiž na jedného z nich zahral a... Chlapec, ktorý sa mu zveril do rúk, to zrejme trpko oľutoval!

A ak by si predsa len chcel otvoriť vlastné holičstvo, určite by sa mal poobzerať po skúsenejších a talentovanejších barberoch, ako je on sám. Na piatkovom otvorení nového holičstva v Bratislave si totiž sám vyskúšal túto profesiu. Chytil do rúk strojček a pustil sa do práce.

V dave prítomných mužov sa našiel jeden dobrovoľník, ktorý sa zveril do rúk uznávaného slovenského rapera. Sadol si a netušiac, čo ho čaká, obetoval svoju hlavu. No radšej si to mal dvakrát rozmyslieť. To, čo mu na nej vzniklo, sa totiž inak ako kompletným oholením zachrániť nedá.

Majk mu totiž v zadnej časti hlavy vyholil nápis H16. A ktovie, možno to mladík neoľutoval a s takto vytuningovaným účesom bude hrdo chodiť po uliciach nášho hlavného mesta... Veď v konečnom dôsledku môže ísť o veľkého fanúšika tejto legendárnej bratislavskej skupiny.

Majk Spirit sa na hlave neznámeho mladíka poriadne vybláznil. Zdroj: Jan Zemiar