Koronavírus zachraňuje slovenskej herečke vzťah: Rozvod bol na spadnutie... Spoločná karanténa všetko mení!

PRAHA - V krajinách, kde úraduje koronavírus, skrachovalo mnoho vzťahov a vďaka dlhej spoločnej karanténe sa očakáva,, že po skončení krízy stúpne rozvodovosť, alebo práve naopak - koncom roka budú rekordy lámať čísla pôrodnosti. U slovenskej herečky Vlastiny Svátkovej (38) to pôvodne vyzeralo na ten prvý prípad, ako sa však ukázalo, práve vďaka pandémii im s manželom svitá na lepšie časy.

Vlastina Svátková od roku 2002 žije v Prahe, v októbri 2016 sa druhýkrát vydala, a to za svojho aktuálneho manžela, režiséra Jiřího Kounického. Dvojica však pred časom prechádzala vážnou krízou, čo herečka priznala rovno na sociálnych sieťach. Netajila sa tým, že ona i jej manžel už v podstate počítali s tým, že problémy sa im zažehnať nepodarí a ich cesty sa budú musieť rozdeliť.

vyjadrila sa Vlastina nedávno s tým, že s Jiřím potom začali meniť spôsob vzájomnej komunikácie a rozhodli sa veci riešiť inak. Ich vzťah sa musel zmeniť od samotných základov.

Vyzerá to tak, že spoločná karanténa Vlastine pomohla vyriešiť manželskú krízu. Zdroj: Instagram V.S.

Toto rozhodnutie, zdá sa, prináša svoje ovocie. Hoci sú aktuálne manželia zavretí v spoločnej karanténe, Svátkovej sa svojho milého podarilo nahnať do záhrady, aby s ňou presádzal kvety. Herečka síce priznala, že jej manžel najprv frflal a do takejto práce sa mu veľmi nechcelo, no podobné aktivity a spoločné práce okolo domu ich vraj natoľko zblížili, že aktuálne sa slovo rozvod už vôbec neskloňuje.