Rozvod a tri deti na krku: Slovenskú herečku opustil manžel a... Prišla o strechu nad hlavou!

O kríze v ich vzťahu sa hovorilo od začiatku tohto roka. Herečka sa však snažila, aby si manželstvo udržala. No nevyšlo jej to. „Manžel bol ten, kto povedal, že odchádza. Ja som veľmi chcela a urobila by som všetko možné, aby som rodinu udržala a niekedy to nie je dobre udržovať rodinu za každú cenu,” priznala Vlastina Svátková v rozhovore pre Expres.cz.

Vlastina Svátková s manželom Jiřím - každý má deti z predchádzajúceho vzťahu a spolu majú syna. Zdroj: Instagram VS

Hoci fakt, že sa naozaj idú rozvádzať, potvrdila len začiatkom októbra, už o pár dní redaktorovi spomínaného portálu prezradila, že idú podpisovať predajnú zmluvu na dom. Dovtedy napriek blížiacemu sa rozvodu bývali s manželom Jiřím pod jednou strechou. „Podpisujeme predaj nášho domu, takže už to nebude dlho trvať,” uviedla.

To znamená, že si aj so svojimi tromi synmi musí nájsť nové bývanie. Dvoch má z predchádzajúceho manželstva, tretieho s aktuálnym mužom, čoskoro teda exmanželom. „Človek hľadá, čo je a čo si môže dovoliť, a keď máte tri deti a ste na ne sama, tak si nemôžete dovoliť čokoľvek. Takže sa prispôsobujem tomu, čo je teraz v mojich silách,” priznala úprimne s tým, že nové bydlisko sa nechystá medializovať. Chce si totiž užiť trochu anonymity a súkromia.

Zdroj: Instagram VS

Napriek všetkému sa však z aktuálnej životnej situácie Vlastina nerúca: „Som šťastná, som sama, užívam si to. Ja som sa netrápila, ani nič neľutujem – čo si máme odžiť, to si odžijeme.”